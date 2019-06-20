2019-06-20T15:56:33+03:00
Политика

Путин заявил, что диалог с США "всегда хорош и востребован"

Президент РФ также затронул вопрос кибератак в мире
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Изменить размер текста:

В ходе Прямой линии президент РФ Владимир Путин отметил, что страна готова к диалогу с США.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

- Диалог всегда хорош и востребован. Мы готовы к диалогу настолько, насколько наши партнеры готовы. Не так все будет просто в наших отношениях. Очень много спекулируют на наших отношениях, придумывают фейки, которые в итоге не подтверждаются, - заявил Путин.

Также президент РФ заявил о том, что Россия предлагала помощь США в предотвращении кибератак.

- Многократно предлагали партнерам помощь в решении проблем в киберпространстве. Но ответа не последовало. Мы должны думать, как себя обезопасить от кибератак, - ответил Путин.

Путин - о российско-американских отношениях.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Миллиардер Владимир Коган умер после длительного лечения
Евросоюз заявил о продлении санкций против РФ
Путин заявил о том, что Россия продолжает заниматься импортозамещением
Путин назвал сокращение военных расходов поводом для гордости
Путин заявил, что поручит Скворцовой разобраться в ситуации с зарплатами в региональных "скорых"
Путин заявил о необоснованности введенных против Ирана санкций
Путин: "То, что вы видим сейчас на Украине - не смешно"
Путин: "Ничего недоступного для женщин в армии нет"
Вторая областная детская больница появится на Вологодчине
Путин: закон о суверенном интернете не предусматривает ограничений
Путин: число авиаперевозок растет, но и тарифы тоже увеличиваются
Путин обещал проверить, как реализуется закон об упрощенном получении гражданства РФ украинцам
Путин: "На сегодняшний день не стоит вопрос об объединении в одно государство с Белоруссией
Путин: никто не имеет права ограничивать людей в возможности критиковать власть
Путин поручил приравнять ополченцев Ботлиха к участникам боевых действий
Путин о законе "О фейках": речь идет о целенаправленном распространении ложной информации
Путин: Никакой либерализации антинаркотического законодательства быть не может
Путин призвал выработать систему отчетности в обороте наркотических препаратов при паллиативной помощи
Путин: Количество внеплановых надзорных проверок сократилось на 10%
Путин заявил, что согласился бы вновь возглавить Россию, если вернуться на 20 лет назад
Путин сравнил потери Запада и России от санкций
Путин: "У нас нет экономистов из 90-х годов"
Путин: нельзя злоупотреблять арестами в сфере экономических правонарушений
Колл -центр «Прямой линии» с Путиным подвергся хакерской атаке