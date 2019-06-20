Путин заявил, что диалог с США "всегда хорош и востребован"

СЕГОДНЯ 15:32 2019-06-20T15:56:33+03:00

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В ходе Прямой линии президент РФ Владимир Путин отметил, что страна готова к диалогу с США.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

- Диалог всегда хорош и востребован. Мы готовы к диалогу настолько, насколько наши партнеры готовы. Не так все будет просто в наших отношениях. Очень много спекулируют на наших отношениях, придумывают фейки, которые в итоге не подтверждаются, - заявил Путин.

Также президент РФ заявил о том, что Россия предлагала помощь США в предотвращении кибератак.

- Многократно предлагали партнерам помощь в решении проблем в киберпространстве. Но ответа не последовало. Мы должны думать, как себя обезопасить от кибератак, - ответил Путин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715752" frameborder="0"></iframe> Путин - о российско-американских отношениях.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU