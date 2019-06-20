Путин поручил приравнять ополченцев Ботлиха к участникам боевых действий
Президент России Владимир Путин поручил правительству приравнять ополченцев дагестанского Ботлиха, воевавших с террористами в 1999 году, к участникам боевых действий. Соответствующий призыв прозвучал в четверг, 20 июня, на Прямой линии с главой государства.
"Помню, как повели себя дагестанцы. Помню, как это происходило. Помню, как ко мне тогда обращались. Для страны будет неожиданно это услышать, но я помню это, когда люди из Дагестана обратились ко мне и сказали: "Если Россия не хочет или не может защитить нас - дайте нам оружие", - поделился своими воспоминаниями президент.
Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .
Он напомнил, что тогда простые жители сел взяли в руки оружие и защитили от боевиков не только себя, но и свою малую родину. Именно поэтому они заслуживают того, чтобы быть приравнены к ветеранам военных действий.
"Поручаю правительству сделать это. И сделать как можно быстрее", - сказал Путин в прямом эфире, который транслировался на сайте kp.ru.
Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина
Владимир Путин - о статусе ополченцев.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз
ИСТОЧНИК KP.RU