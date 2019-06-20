2019-06-20T17:24:44+03:00
Экономика

Курс доллара опустился до значений августа 2018 года

Стоимость американской валюты снизилась на 1,29% - до 62,97 рубля
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Курс доллара опустился до минимума с августа 2018 годаКурс доллара опустился до минимума с августа 2018 годаФото: REUTERS
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Курс доллара опустился ниже 63 рублей до значений 1 августа 2018 года. Снижение стоимости американской валюты на Московской бирже в четверг, 20 июня, составило 1,29%. Теперь доллар торгуется по 62,97 рубля.

Евро также потерял в стоимости примерно 0,6%, опустившись до 71,15 рубля за одну валютную единицу.

Нефть, тем временем, продолжает заметно дорожать. Цена фьючерса на сырье марки Brent с поставкой в августе 2019 года увеличилась на 2,99% в ходе торгов на лондонской бирже ICE, достигнув 63,67 доллара за баррель.

Сайт kp.ru писал, что, согласно прогнозам Минэкономразвития России, подорожания доллара в ближайшие пару лет ожидать не стоит. Рубль начнет укрепляться пользу из-за возобновления притока иностранных инвестиций и слабой динамики импорта товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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