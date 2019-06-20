2019-06-20T10:20:55+03:00
Экономика

Курс доллара обновил минимум текущего года, снизившись до 63,53 рубля

Курс евро достиг отметки 71,61 рубля
Марина ВЕНЦОВА
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Курс доллара обновил минимум текущего года, снизившись до 63,53 рубляКурс доллара обновил минимум текущего года, снизившись до 63,53 рубляФото: REUTERS
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На открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 26 копеек и составил 63,53 рубля. При этом, курс евро прибавил три копейки и составил 71,61 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,24 процента, он составил 2765,83 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,36 процента и достиг отметки 1365,99 пункта.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что по данным Минэкономразвития страны, доллар в ближайшие пару лет дорожать не будет. По мнению чиновников, средний курс на 2019 год будет составлять 65,1 рубля за доллар. А в следующем «деревянный» должен стать не намного, но еще крепче - 64,9 рубля за бакс.

Отмечалось, что в пользу укрепления рубля будет играть возобновление притока иностранных инвестиций, слабая динамика импорта товаров и услуг на фоне жесткой денежно-кредитной и бюджетной политики, а также ослабление доллара США к евро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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