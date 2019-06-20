2019-06-20T21:25:08+03:00
Политика

Временно отстраненный министр экономики Дагестана переведен под домашний арест

Сообщается, что Хасбулатов признал свою вину
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Временно отстраненный министр экономики Дагестана переведен под домашний арестВременно отстраненный министр экономики Дагестана переведен под домашний арестФото: ТАСС
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Временно отстраненный министр экономики Дагестана Осман Хасбулатов признал вину и переведен под домашний арест.

Политик был задержан 30 апреля текущего года по подозрению в мошенничестве на 20 млн рублей. Следствие подчеркнуло, что хищение денег было совершено 2015 году, когда он был главой республиканского МФЦ.

- Решением судьи Кировского суда города Махачкалы 20 июня Хасбулатова отпустили под домашний арест, - сообщил источник "Интерфаксу".

В начале мая Кировский суд Махачкалы арестовал его на два месяца - до 30 июня. Вскоре суд временно отстранил его от должности министра.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце апреля текущего года министр экономики Дагестана был задержан при попытке покинуть республику. Сообщалось, что Осман Хасбулатов проведет под стражей как минимум двое суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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