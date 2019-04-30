2019-04-30T12:58:39+03:00
Политика

Министр экономики Дагестана задержан при попытке покинуть республику

Осман Хасбулатов проведет под стражей, как минимум, двое суток
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Хасбулатову придется провести под стражей, как минимум, двое ближайших суток, пока суд не определит ему меру пресеченияХасбулатову придется провести под стражей, как минимум, двое ближайших суток, пока суд не определит ему меру пресеченияФото: ТАСС
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Министр экономики Дагестана - 47-летний Осман Хасбулатов - был задержан сегодня утром. Как сообщается, при попытке покинуть территорию республики, а некоторые источники говорят даже, что и страну. Силовики зашли на борт самолета уже после посадки пассажиров и просто сняли с рейса члена республиканского правительства. По информации ряда агентств, в самом Министерстве экономики Дагестана проходят сейчас обыски. Хасбулатову придется провести под стражей, как минимум, двое ближайших суток, пока суд не определит ему меру пресечения.

Некоторые осведомленные источники утверждают, что задержание Хасбулатова осуществляли сотрудники республиканского МВД из Управления экономической безопасности и противодействию коррупции (УЭБиПК), и оно связано, скорее, не с деятельностью на нынешнем посту, а с работой на прежнем месте. С 2013-го по 2018-й годы Хасбулатов возглавлял республиканский МФЦ. И, по всей видимости, против Хасбулатова будет выдвинуто обвинение в коррупции.

И это не новость. Ставший в прошлом году главой Дагестана Владимир Васильев с самого начала обозначил, что одной из главных задач на новом посту видит борьбу с кумовством, клановостью и произрастающей на этой почве коррупцией. Список арестованных с прошлого года в Дагестане за коррупцию фигурантов чрезвычайно богат и пополняется новыми именами. По коррупционным статьям были арестованы премьер-министр республики, два его заместителя, министр образования, бывший начальник главного бюро медико-социальной экспертизы и заместитель начальника таможни, мэр и главный архитектор Махачкалы, глава регионального управления ФАС и ряд других госслужащих. Фигурантом уголовного дела стал и брат экс-главы республики – на момент ареста депутат Народного собрания Дагестана от «Единой России» Раджаб Абдулатипов. А теперь к ним добавился и министр экономики республики.

По всей видимости, региональная элита или уже имела возможность понять, или в ближайшем будущем все же убедится в том, что статуса «неприкосновенных» в Дагестане больше нет. А борьба с коррупцией – не разовая акция и даже не одиночная кампания, чтобы ублажить центр, как это было прежде, а системная работа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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