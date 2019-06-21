Минздрав назвал вид рака, от которого чаще всего умирают в России
Минздрав России назвал самые опасные для россиян виды рака, которые приводят к летальному исходу. Так, согласно данным ведомства за прошлый год, россияне чаще всего умирают от таких видов злокачественных новообразований:
- рак поджелудочной железы - 39,9%;
- печени и внутрипечёночных протоков - 38,4%;
- пищевода - 29,9%;
- трахеи, бронхов и лёгких - 21,9%;
- глотки — 17,3%.
Самые низкие показатели летальности были зафиксированы:
- при раке кожи (кроме меланомы) - 0,4%;
- щитовидной железы - 0,6%;
- губы - 1%;
- тела матки - 2,2%;
- молочной железы - 3%.
Всего в минувшем году на диспансерном учёте в России состояли 3,7 миллиона человек с онкологическими заболеваниями. В целом по стране показатель смертности от онкологических заболеваний составил 6%, пишет RT.
Кстати, ранее сайт kp.ru писал, в Минздраве РФ определили, в каких регионах страны самые высокие показатели распространенности рака по результатам прошлого года. Так, в тройку лидеров вошли Курская область, Мордовия и Краснодарский край.
ИСТОЧНИК KP.RU