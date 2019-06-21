2019-06-21T09:31:45+03:00
Общество

Минздрав назвал вид рака, от которого чаще всего умирают в России

Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы
Марина ВЕНЦОВА
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Минздрав назвал вид рака, от которого чаще всего умирают в РоссииМинздрав назвал вид рака, от которого чаще всего умирают в РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Минздрав России назвал самые опасные для россиян виды рака, которые приводят к летальному исходу. Так, согласно данным ведомства за прошлый год, россияне чаще всего умирают от таких видов злокачественных новообразований:

- рак поджелудочной железы - 39,9%;

- печени и внутрипечёночных протоков - 38,4%;

- пищевода - 29,9%;

- трахеи, бронхов и лёгких - 21,9%;

- глотки — 17,3%.

Самые низкие показатели летальности были зафиксированы:

- при раке кожи (кроме меланомы) - 0,4%;

- щитовидной железы - 0,6%;

- губы - 1%;

- тела матки - 2,2%;

- молочной железы - 3%.

Всего в минувшем году на диспансерном учёте в России состояли 3,7 миллиона человек с онкологическими заболеваниями. В целом по стране показатель смертности от онкологических заболеваний составил 6%, пишет RT.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, в Минздраве РФ определили, в каких регионах страны самые высокие показатели распространенности рака по результатам прошлого года. Так, в тройку лидеров вошли Курская область, Мордовия и Краснодарский край.

ИСТОЧНИК KP.RU

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