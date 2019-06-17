2019-06-17T08:31:04+03:00
Общество

Минздрав назвал российские регионы, где больше всего распространен рак

В ведомстве отметили, что продолжительность жизни онкологических больных увеличилась
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Минздрав назвал российские регионы, где больше всего распространен ракМинздрав назвал российские регионы, где больше всего распространен ракФото: Мария ЛЕНЦ
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В Минздраве РФ определили, в каких регионах страны самые высокие показатели распространенности рака по результатам прошлого года.

Так, самое высокое значение распространенности онкологии зарегистрированы в Курской области - 3331,1 на 100 тыс. населения. На второй строчке находится Мордовия - 3292,1 на 100 тыс. населения. Третью строчку занимает Краснодарский край (3235,2 на 100 тыс.населения).

При этом в ведомстве подчеркнули, что продолжительность жизни онкобольных увеличилась.

Суммарно по России показатель распространенности злокачественных новообразований в минувшем году составил 2562,1 на 100 тыс. населения, сообщает RT.

Ведомство сообщает, что за последние 10 лет это значение выросло практически на 40%. Это связывают как с ростом заболеваемости, так и с тем, что улучшилась ситуация с диагностикой заболевания.

Таким образом рейтинг городов России с самыми высокими показателями распространенности рака выглядит следующим образом:

1) Курская область (3331,1 на 100 тыс.населения)

2) Мордовия (3292,1 на 100 тыс.населения)

3) Краснодарский край (3235,2 на 100 тыс.населения)

4) Калужская область (3231, 4 на 100 тыс.населения)

5) Псковская область (3110,5 на 100 тыс.населения)

Ранее сайт kp.ru писал о том, что главный онколог Минздрава назвал продукты, повышающие риск рака. «КП» выяснила, в чем себя нужно ограничивать, и на что, наоборот, налегать, чтобы снизить угрозу онкоболезней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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