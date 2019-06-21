Россия и Хорватия подписали соглашение об облегченном визовом режиме

СЕГОДНЯ 19:37 2019-06-21T19:37:16+03:00

Право на безвизовый въезд предоставляется членам экипажей самолетов и кораблей, а также спасателям и владельцам служебных паспортов

Изменить размер текста: A A

Россия и Хорватия заключили соглашение о введении безвизового въезда для членов экипажей самолетов и кораблей, а также спасателей и обладателей служебных паспортов. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

"Соглашение позволяет сохранить в наших двусторонних отношениях ранее существовавшую визовую практику, которая существенно отличается от той, которая принята в большинстве стран ЕС, - говорится в заявлении на сайте МИД.

Право на безвизовый въезд, транзит и пребывание сроком до 90 дней работает в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, а также во время нахождения владельцев служебных паспортов в краткосрочных командировках. При этом в отдельных случаях граждане должны иметь разрешение на временное проживание или вид на жительство.

Сайт kp.ru писал о том, что Саудовская Аравия также предложила России упростить визовый режим для отдельных категорий граждан. Речь идет, прежде всего. о предпринимателях и инвесторах.

ИСТОЧНИК KP.RU