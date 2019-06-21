Генпрокуратура выявила нарушения в эксплуатации воздушных судов
Генеральная прокуратура России выявила нарушения в деятельности Росавиации. Речь идет, в частности, о проблемах, связанных с эксплуатацией воздушных судов.
В ведомстве рассказали, что прокуроры на регулярной основе проверяют исполнение законодательства в части безопасности полетов. Особое внимание при этом уделяется этапу обучения и подготовки пилотов.
"Выявляются нарушения в деятельности Росавиации. Так, имеются недостатки при эксплуатации воздушных судов", - передает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру.
Также фиксируются нарушения при реализации госпрограмм, случаи завышения стоимости работ и оборудования, отступления от требований проектной документации.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерству транспорта представить предложения по совершенствованию законодательства в сфере безопасности эксплуатации воздушных судов.
ИСТОЧНИК KP.RU