2019-06-21T20:44:35+03:00
Общество

Генпрокуратура выявила нарушения в эксплуатации воздушных судов

Также обнаружены факты завышения стоимости работ и проблемы в реализации госпрограмм
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
При проведении проверок в сфере авиации прокуроры выявляют нарушенияПри проведении проверок в сфере авиации прокуроры выявляют нарушенияФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Генеральная прокуратура России выявила нарушения в деятельности Росавиации. Речь идет, в частности, о проблемах, связанных с эксплуатацией воздушных судов.

В ведомстве рассказали, что прокуроры на регулярной основе проверяют исполнение законодательства в части безопасности полетов. Особое внимание при этом уделяется этапу обучения и подготовки пилотов.

"Выявляются нарушения в деятельности Росавиации. Так, имеются недостатки при эксплуатации воздушных судов", - передает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру.

Также фиксируются нарушения при реализации госпрограмм, случаи завышения стоимости работ и оборудования, отступления от требований проектной документации.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерству транспорта представить предложения по совершенствованию законодательства в сфере безопасности эксплуатации воздушных судов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин запретил осуществлять авиаперевозки из России в Грузию
Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Грузию
Коломойский готов покрасить ларек в Донбассе в качестве инвестиций
Умер Димитрис Христофиас, шестой президент Кипра
Суд повторно арестовал бывшего главу Раменского района
Рост российского ВВП в мае замедлился до 0,2%
Лукашенко сообщил о планах Путина посетить закрытие II Европейских игр
Россия и Хорватия подписали соглашение об облегченном визовом режиме
Россия утилизирует единственную украинскую подлодку
Медведев констатировал сближение позиций РФ и Белоруссии по интеграции
Ford выставит свои заводы в России на торги
США потребовали провести заседание Совбеза ООН по Ирану
Демократы США предложили обложить Россию новыми санкциями
Медведев прибыл в Минск на переговоры с премьером Белоруссии
В Чувашии в рамках Дня Республики открылся Чебоксарский культурный форум
МИД РФ рекомендовал находящимся в Грузии россиянам быть бдительнее