Медведев поручил представить предложения по улучшению законов об авиабезопасности

СЕГОДНЯ 17:08 2019-05-06T17:08:49+03:00

Премьер-министр обратился с поручением к Минтрансу после авиакатастрофы в Шереметьево [видео]

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В понедельник, 6 мая, премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтрансу представить предложения по совершенствованию законодательства в сфере безопасности эксплуатации воздушных судов после авиакатастрофы в Шереметьево, в результате которой погибли 41 человек.

«С учётом результатов проведённого расследования представьте при необходимости предложения по совершенствованию законодательства в области обеспечения безопасности эксплуатации воздушных судов», - говорится в поручении главы Кабмина.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что российский лидер заслушал доклады главы СК, Минтранса и Минздрава о ходе расследования причин инцидента со сгоревшем в столичном аэропорту самолетом «Сухой суперджет-100».

Напомним, 5 мая, самолёт авиакомпании «Аэрофлот» «Сухой суперджет-100» рейс SU1492 Москва-Мурманск вылетел из Шереметьево, после чего доложил о неисправности. Пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета. В 18.32 воздушное судно совершило жёсткую посадку, после чего загорелось. На борту находились 78 человек, 41 из которых погибли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

ИСТОЧНИК KP.RU