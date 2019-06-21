На МКАД столкнулись 13 автомобилей: пострадали четыре человека
Вечером в пятницу, 21 июня, на МКАД столкнулись 13 автомобилей. Не менее четырех человек получили травмы. Такую информацию предоставили источники в правоохранительных органах и экстренных службах.
Авария произошла на 4-ом километре автодороги. Три полосы МКАД полностью перекрыты. Движение затруднено. По меньшей мере два человека оказались зажаты в искореженных машинах.
В московском управлении Госавтоинспекции подтвердили факт ДТП, однако, согласно их данным, столкнулись лишь четыре автомобиля, передает ТАСС. Информация уточняется.
Сайт kp.ru писал о том, что неделей ранее серьезная авария произошла в Новой Москве. Водитель легкового автомобиля не уступил дорогу автобусу. В результате ДТП пострадали четыре человека, один из которых был доставлен в больницу на спасательном вертолете.
ИСТОЧНИК KP.RU