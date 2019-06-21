На МКАД столкнулись 13 автомобилей: пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 22:40 2019-06-21T22:40:21+03:00

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Вечером в пятницу, 21 июня, на МКАД столкнулись 13 автомобилей. Не менее четырех человек получили травмы. Такую информацию предоставили источники в правоохранительных органах и экстренных службах.

Авария произошла на 4-ом километре автодороги. Три полосы МКАД полностью перекрыты. Движение затруднено. По меньшей мере два человека оказались зажаты в искореженных машинах.

В московском управлении Госавтоинспекции подтвердили факт ДТП, однако, согласно их данным, столкнулись лишь четыре автомобиля, передает ТАСС. Информация уточняется.

Сайт kp.ru писал о том, что неделей ранее серьезная авария произошла в Новой Москве. Водитель легкового автомобиля не уступил дорогу автобусу. В результате ДТП пострадали четыре человека, один из которых был доставлен в больницу на спасательном вертолете.

ИСТОЧНИК KP.RU