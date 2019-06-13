Пострадавшую в ДТП в Новой Москве эвакуировали вертолетом
В четверг, 13 июня, в Новой Москве на улице Адмирала Корнилова произошла авария. Около 13:00 на дороге столкнулись легковая машина и рейсовый автобус номер 600.
По данным «Мосгортранса», виновником ДТП является легковой автомобиль. Он пытался повернуть из второго ряда, не уступив дорогу автобусу, пишет ТАСС.
Сейчас ГИБДД сообщает о четырех пострадавших. Двое из них – пожилые женщины 82 и 86 лет. На место происшествия сразу же были вызваны машины скорой помощи. Кроме того, прибыл санитарный вертолет Московского авиационного центра. Он эвакуировал пострадавшую женщину, которая находилась в критическом состоянии. На борту её сопровождали медики.
Сейчас на месте ДТП работает полиция, выясняются все обстоятельства аварии. Пока движение на улице Адмирала Корнилова частично перекрыто.
ИСТОЧНИК KP.RU