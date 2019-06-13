2019-06-13T15:49:31+03:00
Происшествия

Пострадавшую в ДТП в Новой Москве эвакуировали вертолетом

За жизнь пожилой женщины борются медики
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Пострадавшую в ДТП в Новой Москве эвакуировали вертолетомПострадавшую в ДТП в Новой Москве эвакуировали вертолетомФото: Михаил ФРОЛОВ
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В четверг, 13 июня, в Новой Москве на улице Адмирала Корнилова произошла авария. Около 13:00 на дороге столкнулись легковая машина и рейсовый автобус номер 600.

По данным «Мосгортранса», виновником ДТП является легковой автомобиль. Он пытался повернуть из второго ряда, не уступив дорогу автобусу, пишет ТАСС.

Сейчас ГИБДД сообщает о четырех пострадавших. Двое из них – пожилые женщины 82 и 86 лет. На место происшествия сразу же были вызваны машины скорой помощи. Кроме того, прибыл санитарный вертолет Московского авиационного центра. Он эвакуировал пострадавшую женщину, которая находилась в критическом состоянии. На борту её сопровождали медики.

Сейчас на месте ДТП работает полиция, выясняются все обстоятельства аварии. Пока движение на улице Адмирала Корнилова частично перекрыто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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