США продлили санкции против КНДР еще на год
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уведомил Конгресс о решении продлить санкции в отношении КНДР еще на год.
В Вашингтоне считают, что действия и политика Пхеньяна по-прежнему дестабилизируют ситуацию в регионе, а также представляют угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США.
"В соответствии со статьей 202 Национального закона о чрезвычайных ситуациях я продлеваю еще на год режим ЧП по Северной Кореи" - говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома в пятницу, 21 июня.
Напомним, что США ввели первые санкции в отношении КНДР еще в 2008 году. С тех пор этот режим продлялся и ужесточался из года в год.
К слову, ограничительные меры в отношении России американцы также хотят ужесточить. Сайт kp.ru писал, что законодатели-демократы предложили ввести новые санкции, связанные с суверенным долгом нашей страны, проектами по экспорту сжиженного газа и банками.
ИСТОЧНИК KP.RU