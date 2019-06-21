США продлили санкции против КНДР еще на год

СЕГОДНЯ 22:54 2019-06-21T22:54:47+03:00

США решили продлить ещё на год санкционный режим в отношении КНДР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уведомил Конгресс о решении продлить санкции в отношении КНДР еще на год.

В Вашингтоне считают, что действия и политика Пхеньяна по-прежнему дестабилизируют ситуацию в регионе, а также представляют угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США.

"В соответствии со статьей 202 Национального закона о чрезвычайных ситуациях я продлеваю еще на год режим ЧП по Северной Кореи" - говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома в пятницу, 21 июня.

Напомним, что США ввели первые санкции в отношении КНДР еще в 2008 году. С тех пор этот режим продлялся и ужесточался из года в год.

К слову, ограничительные меры в отношении России американцы также хотят ужесточить. Сайт kp.ru писал, что законодатели-демократы предложили ввести новые санкции, связанные с суверенным долгом нашей страны, проектами по экспорту сжиженного газа и банками.

ИСТОЧНИК KP.RU