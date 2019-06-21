Российские авиакомпании помогут россиянам вернуться из Грузии домой до 8 июля

21 Июнь 23:56 2019-06-22T00:07:27+03:00

Если же отпускники не захотят прерывать свой отдых досрочно, им придется добираться в Россию через третьи страны

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Российские туристы, у которых уже есть на руках обратные билеты из Грузии на дату после 8 июля, смогут без дополнительной платы вылететь домой раньше, чтобы потом не добираться в Россию через третьи страны.

«Российские перевозчики, осуществляющие регулярное сообщение с Грузией, организуют на своих самолетах вывоз на родину всех россиян, пожелавших досрочно покинуть страну», - сказал Интерфаксу информированный источник.

Он добавил, что в таком случае никаких дополнительных расходов пассажиры не понесут. А те, кто не захочет прерывать свой отдых досрочно и задержится в Грузии после 8 июля, «скорее всего, будет вынужден возвращаться на родину за свой счет через третьи страны».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в связи с беспорядками в Грузии президент России Владимир Путин с 8 июля ввел временный запрет на пассажирское авиасообщение с этой страной.

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ИСТОЧНИК KP.RU