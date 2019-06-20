Грузия бунтует — российский депутат в Тбилиси не так сел

Грузинская оппозиция, давно ждущая повода для реванша над «Мечтателями» (партия власти «Грузинская мечта»), воспользовалась удивительно незначительным поводом. В Тбилиси беспорядки и предреволюционная ситуация возникла только потому, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов… сел не в то кресло. В прямом смысле этого слова.

Местные националисты воспользовались визитом депутатов Госдумы как поводом для провокации. Фото: депутат Госдумы Николай Зенцов

А началось все с того, что российский депутат и президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергеем Гавриловым прибыли вместе с делегацией в Тбилиси и открыли заседание МАП (на которую приехали делегации из более 20 стран) в местном парламенте.

На свою беду Гаврилов сел в кресло председателя законодательного органа Грузии.

В перерыве сессии начался скандал.

Толпа штурмует парламентФото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/715829" frameborder="0"></iframe> В Грузии радикалисты сорвали выступление депутатов Госдумы.

Депутаты от бывшей правящей партии Грузии «Единое национальное движение» (которую когда-то возглавлял Михаил Саакашвили) и «Европейская Грузия — движение за свободу» заняли трибуну президиума и стали шумно протестовать. Они заявили, что появление русского политика в святая святых грузинской власти – это вина действующего грузинского правительства.

Правительство среагировало мгновенно.

«В парламенте Грузии нет места для российских депутатов! Эта конференция должна быть незамедлительно прервана и члены Думы должны покинуть страну», - заявил лидер правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Арчил Талаквадзе. К всеобщему осуждению тут же присоединился премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Но политическая истерика «из-за кресла» на этом не закончилась, она только набирала

Антироссийские беспорядки начались в ГрузииФото: REUTERS

обороты.

Ассамблея была сорвана.

«Мы покидаем здание под охраной», — заявил Гаврилов и сообщил, что парламент захвачен радикалами. Кроме того, депутат предположил, что скандал возник из-за фейковой информации, что он принимал участие в боевых действиях в Абхазии и Приднестровье. По его словам, это не так.

Сейчас митингующие стремятся прорвать полицейский кордон, и ворваться в парламентФото: REUTERS

Российская делегация попыталась укрыться в отеле в центре грузинской столицы, но толпы протестующих заставили ее быстро эвакуироваться. Митингующие закидали яйцами и бутылками здание гостиницы. К счастью, россияне успели вылететь в Москву.

Но и это не успокоило демонстрантов.

Грузинская оппозиция, давно ждущая повода для реванша над «Мечтателями», воспользовалась удивительно незначительным поводомФото: REUTERS

Сейчас митингующие стремятся прорвать полицейский кордон, и ворваться в парламент, но сотрудники правоохранительных органов пока сдерживают натиск.

Также митингующие взяли российское консульство в осаду. Перед зданием консульства России собрались около 100 митингующих, скандирующих «Россия – оккупант»

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В жарком Тбилиси запахло новым майданом. Оппозиционеры пришли к зданию парламента, готовятся к штурму. Казалось, скандал в Грузии разгорелся на пустом месте. Якобы депутат Госдумы Сергей Гаврилов, прилетевший туда на православный форум с российской делегацией, сел на место спикера. Помните, как у Ельцина: «Не так сели!» Мол, грузины обиделись и выгнали наших депутатов. (подробности)