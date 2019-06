Приехавшая по грин-карте россиянка и двое ее детей найдены мертвыми в США

Переехавшая в США по грин-карте россиянка Алла Аушева и двое ее детей в возрасте двух и трех лет найдены мертвыми в квартире в Нью-Йорке.

Тела нашли утром в субботу, 22 июня, после того, как в службу 911 поступил звонок. Когда полицейские прибыли в район Статен-Айленд, квартира уже была заполнена дымом, а 37-летняя уроженка России лежала на кровати лицом вниз. Кто-то сильно ее избил, а детей, обнаруженных в той же комнате, утопил.

Возгорание быстро потушили, а 36-летнего сожителя Аушевой, отца малышей Шона Уолкера арестовали по обвинению в убийстве, непредумышленном убийстве, поджоге и незаконном владении оружием. Согласно данным следствия, в декабре мужчину уже задерживали за то, что он избил россиянку, заподозрив ее в измене. В минувшее воскресенье его направили на психиатрическое освидетельствование, передает газета New York Post.

Алла Аушева выступает с песней в США.