2019-06-24T07:55:08+03:00
Происшествия

Приехавшая по грин-карте россиянка и двое ее детей найдены мертвыми в США

В убийстве подозревают сожителя женщины, который раньше уже избивал ее из ревности
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Алла Аушева переехала в США в 2011 году после того, как ее муж выиграл грин-карту в лотереюАлла Аушева переехала в США в 2011 году после того, как ее муж выиграл грин-карту в лотереюФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Переехавшая в США по грин-карте россиянка Алла Аушева и двое ее детей в возрасте двух и трех лет найдены мертвыми в квартире в Нью-Йорке.

Тела нашли утром в субботу, 22 июня, после того, как в службу 911 поступил звонок. Когда полицейские прибыли в район Статен-Айленд, квартира уже была заполнена дымом, а 37-летняя уроженка России лежала на кровати лицом вниз. Кто-то сильно ее избил, а детей, обнаруженных в той же комнате, утопил.

Возгорание быстро потушили, а 36-летнего сожителя Аушевой, отца малышей Шона Уолкера арестовали по обвинению в убийстве, непредумышленном убийстве, поджоге и незаконном владении оружием. Согласно данным следствия, в декабре мужчину уже задерживали за то, что он избил россиянку, заподозрив ее в измене. В минувшее воскресенье его направили на психиатрическое освидетельствование, передает газета New York Post.

Алла Аушева выступает с песней в США.COMMENTS HAVE BEEN DISABLED FOR THIS VIDEO

Об Алле Аушевой известно лишь то, что она переехала в США в 2011 году, когда ее супруг (уже бывший) выиграл грин-карту в лотерею. Вскоре женщина поступила на службу в Национальную гвардию и была переведена в Военно-воздушные силы. Через год ей выдали американское гражданство.

Сайт kp.ru писал, что ранее в июне еще одна россиянка погибла в Каталонии. Тело 13-летней девочки обнаружили в одном из жилых зданий пригорода Барселоны со следами насильственной смерти. Ее старший брат объявлен в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туристы из Китая станут чаще ездить в КНДР
ЦИК отказался регистрировать партию Саакашвили на выборы в Раду
Умер Дейв Бартоломью - один из создателей рок-н-ролла
Канатоходцы прошли между небоскребами в Нью-Йорке на высоте 25 этажа
Япония снимет запрет на импорт курятины из России
Поезд сошел с рельсов в Бангладеш: сотни человек пострадали
Погода в Москве на 24 июня 2019 года: +26 и без осадков
У берегов Индонезии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3
Помпео надеется, что переговоры Вашингтона с Пхеньяном вскоре возобновятся
В Ванкувере экстренно сел самолет Air Canada с отказавшим двигателем
СМИ узнали о сокращении бюджетных мест в российских вузах
Опрос: почти половина россиян не поддерживают идею сокращения рабочей недели
Два МиГ-29 ВВС Словакии сопровождали пассажирский самолет
Совет ООН по правам человека обсудит ситуацию в Венесуэле, Сирии и на Украине
Елизавета II «в ужасе» бежала из Букингемского дворца из-за нашествия крыс
Депутаты от ЛДПР предложили отменить штрафы за тонировку стекол машин
Россия готова сохранить транзит газа через Украину при определенных условиях
Причина смерти Андрея Харитонова: звезда фильма «Овод» последние годы боролся с тяжелым недугом
В Праге прошел 250-тысячный митинг с требованием отставки премьера Чехии
Скандал Бориса Джонсона с подругой может стоить ему премьерства
Помпео рассказал о письме Трампа к Ким Чен Ыну
Клинцевич не исключил новых мер из-за «антироссийской истерии» в Грузии
Эрдоган поздравил представителя оппозиции с победой на выборах мэра Стамбула
Два американских летательных аппарата провели разведку у берегов Крыма и над Донбассом
В графике Путина на саммите G20 в Осаке нет встречи с Зеленским
Американская олимпийская чемпионка вышла замуж за фигуриста из России
На сайте Зеленского создана петеция об отмене запрета российских соцсетей и сайтов