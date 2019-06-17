2019-06-17T18:34:15+03:00
Происшествия

13-летняя россиянка найдена мертвой в Испании

Следователи склоняются к версии убийства
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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У девочки было перерезано горло, а вокруг неё была лужа кровиУ девочки было перерезано горло, а вокруг неё была лужа кровиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 17 июня, в Испании нашли тело 13-летней девочки из России. Известно, что она уже год проживала в Каталонии вместе со своей матерью и 15-летним братом.

Её мама уехала из дома неделю назад, оставив детей одних. Тело девочки обнаружил сосед, который, по просьбе хозяйки, пришел проверить квартиру. Он сразу же позвонил в полицию. которая уже возбудила уголовное дело. Окончательной версии случившегося пока нет, но сейчас больше склоняются к версии насильственной смерти. У девочки было перерезано горло, а вокруг неё была лужа крови, передает испанское издание Telecinco.

Где во время трагедии находился брат девочки, полиция пока не выяснила.

Посольство России в Испании также пока никак не прокомментировало инцидент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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