13-летняя россиянка найдена мертвой в Испании
В понедельник, 17 июня, в Испании нашли тело 13-летней девочки из России. Известно, что она уже год проживала в Каталонии вместе со своей матерью и 15-летним братом.
Её мама уехала из дома неделю назад, оставив детей одних. Тело девочки обнаружил сосед, который, по просьбе хозяйки, пришел проверить квартиру. Он сразу же позвонил в полицию. которая уже возбудила уголовное дело. Окончательной версии случившегося пока нет, но сейчас больше склоняются к версии насильственной смерти. У девочки было перерезано горло, а вокруг неё была лужа крови, передает испанское издание Telecinco.
Где во время трагедии находился брат девочки, полиция пока не выяснила.
Посольство России в Испании также пока никак не прокомментировало инцидент.
ИСТОЧНИК KP.RU