"Есть обращение матери": в Испании объявили в розыск старшего брата убитой девочки из России

В Испании объявили в розыск старшего брата убитой 13-летней девочки из России. Как заявили в Высшем суде Каталонии, это было сделано на основании заявления матери.

"Мать жертвы заявила об исчезновении другого ребенка, также несовершеннолетнего… Розыск не имеет никакой криминальной составляющей… и призван обеспечить его безопасность", - говорится в сообщении суда.

Говоря о том, есть ли подозрения в причастности парня к убийству сестры, представитель суда отметила, что "в настоящее время его ищут, только поскольку он исчез и есть обращение со стороны матери", передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 16 июня, в городе Матаро в пригороде Барселоны (автономное сообщество Каталония) было найдено тело 13-летней гражданки России. Девочка проживала там вместе с 16-летним братом и матерью около года. Женщина уехала ненадолго на Родину и попросила присмотреть за детьми знакомых семьи. Они и нашли тело девочки. По данным местных СМИ, у ребенка было перерезано горло.

Генеральное консульство РФ в Барселоне подтвердило, что в Испании было обнаружено тело 13-летней россиянки со следами насильственной смерти.

Во вторник, 18 июня, в Матаро пройдет акция, посвященная памяти погибшей девочки. Расследование дела закрыто от журналистов.

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13-летняя россиянка найдена мертвой в Испании

В Испании нашли тело 13-летней девочки из России. Известно, что она уже год проживала в Каталонии вместе со своей матерью и 15-летним братом. Её мама уехала из дома неделю назад, оставив детей одних. Тело девочки обнаружил сосед, который, по просьбе хозяйки, пришел проверить квартиру. Он сразу же позвонил в полицию. которая уже возбудила уголовное дело. Окончательной версии случившегося пока нет, но сейчас больше склоняются к версии насильственной смерти. У девочки было перерезано горло, а вокруг неё была лужа крови (подробности).