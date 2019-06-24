МОК выделит 925 млн долларов на проведение Олимпиады-2026 в Италии

СЕГОДНЯ 21:53 2019-06-24T21:53:20+03:00

Ранее стало известно, что местом проведения зимних игр 2026 года стали Милан и Кортина д'Ампеццо

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Международный олимпийский комитет (МОК) направит 925 млн долларов на подготовку и проведение зимней Олимпиады в Италии. Об этом заявил президент МОК Томас Бах в понедельник, 24 июня.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник в ходе 134-й сессии МОК в Лозанне стало известно, что местом проведения зимних игр 2026 года стали итальянские Милан и Кортина д'Ампеццо.

Еще одну заявку подавал шведский Стокгольм. После объявления результатов был подписан контракт городов с МОК и заявочным комитетом Олимпиады в Милане и Кортина-д'Ампеццо на проведение Игр 2026 года.

Таким образом, Олимпиада пройдет в Италии уже в четвертый раз. Впервые эта страна принимала Игры в 1956 году - зимняя Олимпиада состоялась в Кортина-д'Ампеццо. Через четыре года Олимпийские игры прошли в Риме. А в 21 веке зимние Олимпийские игры 2006 года принимал Турин.

Эстафетную палочку Милан и Кортина д'Ампеццо получат от Пекина, где состоится зимняя Олимпиада-2022.

ИСТОЧНИК KP.RU