2019-06-24T19:21:31+03:00
Спорт

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Италии: столицей игр стали Милан и Кортина д'Ампеццо

Решение было объявлено на сессии МОК в Лозанне, итальянцы победили заявку Стокгольма в финале
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Столицу Олимпиады 2026 года выбрали в Лозанне.Столицу Олимпиады 2026 года выбрали в Лозанне.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

24 июня в швейцарской Лозанне была выбрана столица зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года. На ее проведение претендовали два кандидата - Милан совместно с Кортина д'Ампеццо и шведский Стокгольм. Выборы столицы Олимпиады 2026 года стали главным событием 134-й сессии МОК.

Итак, по итогам голосования официально объявлено. Зимняя Олимпиада 2026 года отдана Италии! Два итальянских города проведут главные соревнования вслед за китайским Пекином, который примет следующие Игры, которые пройдут в 2022 году.

Официально решение огласил президент МОК Томас Бах, который открыл конверт с именем победителя этой гонки. Итоговый расклад в голосовании был в пользу итальянцев - 47 голосов получила заявка Милана - Кортины д'Ампеццо, а 34 - Стокгольма.

Президент МОК Томас Бах вскрыл конверт с именем победителя. Фото: REUTERS

Президент МОК Томас Бах вскрыл конверт с именем победителя.Фото: REUTERS

Изначально именно итальянская заявка была фаворитом гонки - спортивные объекты расположены компактнее, тогда как у Стокгольма имелись бы проблемы с логистикой. В частности, санно-бобслейный турнир нужно бы проводить в Латвии, а горнолыжные соревнования - в 450 км от столицы Швеции в местечке Оре.

Помимо проблемы логистики против заявки шведов говорили и соцопросы, отношение жителей Стокгольма к потенциальной Олимпиаде было не самым теплым. Не помогла даже поддержка кронпринцессы Швеции Виктория и премьер-министр Стефан Лёвен.

А у итальянцев все было проще - местные жители готовы к Играм, объектов - достаточно. Церемонию Открытия Олимпиады 2026 проведут на стадионе "Сан-Сиро", где играют футбольные клубы "Милан" и "Интер". Ну и кроме того, в Италии проходили несколько олимпийских игр - Кортина д'Ампеццо в 1956, Рим в 1960 и Турин в 2006 году.

Стоит отметить, что к финалу отсеялись и другие кандидаты на право называться столицей Олимпиады 2026: Калгари (Канада), Эрзурум (Турция), Грац (Австрия), Сьон (Швейцария) и Саппоро (Япония).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Премьер Франции: санкции в отношении России могут отменить в любой момент
Повилось видео внезапной проверки боеготовности Центрального военного округа
Глава Ингушетии заявил о планах досрочно уйти в отставку
Трамп подписал указ о введении "жестких санкций" против Ирана
В Грузии посчитали потери за лето в случае полного прекращения турпотока из России
Кинокомпания Kinodanz отказалась от иска к блогеру BadComedian
В Казахстане из-за взрыва на складе боеприпасов погиб один человек
Стюардессы забыли пассажирку в самолете после посадки
Один пилот погиб в результате крушения двух военных самолетов в Германии
Ленинградская область трудоустраивает бывших сотрудников «Форда»
ПАСЕ не стала переносить обсуждение проекта резолюции по России
Главным редактором радиостанции "Говорит Москва" станет Роман Бабаян
Деньги возвращаются!
В Москве водитель получил ножевое ранение из-за места на парковке
Главархив Москвы рассказал, как сохранить старые фотографии
Официальный курс евро на вторник увеличился до 71,6 рубля
В Германии столкнулись два истребителя Еurofighter
Синод "Новой церкви" Украины лишил Филарета канонических прав
В Госдуму внесли поправки к статье УК о преступном сообществе
Минсельхоз поддержал введение минимальной цены на винные напитки
Генпрокуратура Грузии возбудила дело в связи с превышением силы при разгоне митинга
Основатель "Вимм-Билль-Данн" решил пока не возвращаться в Россию