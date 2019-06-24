Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет в Италии: столицей игр стали Милан и Кортина д'Ампеццо

24 июня в швейцарской Лозанне была выбрана столица зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года. На ее проведение претендовали два кандидата - Милан совместно с Кортина д'Ампеццо и шведский Стокгольм. Выборы столицы Олимпиады 2026 года стали главным событием 134-й сессии МОК.

Итак, по итогам голосования официально объявлено. Зимняя Олимпиада 2026 года отдана Италии! Два итальянских города проведут главные соревнования вслед за китайским Пекином, который примет следующие Игры, которые пройдут в 2022 году.

Официально решение огласил президент МОК Томас Бах, который открыл конверт с именем победителя этой гонки. Итоговый расклад в голосовании был в пользу итальянцев - 47 голосов получила заявка Милана - Кортины д'Ампеццо, а 34 - Стокгольма.

Президент МОК Томас Бах вскрыл конверт с именем победителя.Фото: REUTERS

Изначально именно итальянская заявка была фаворитом гонки - спортивные объекты расположены компактнее, тогда как у Стокгольма имелись бы проблемы с логистикой. В частности, санно-бобслейный турнир нужно бы проводить в Латвии, а горнолыжные соревнования - в 450 км от столицы Швеции в местечке Оре.

Помимо проблемы логистики против заявки шведов говорили и соцопросы, отношение жителей Стокгольма к потенциальной Олимпиаде было не самым теплым. Не помогла даже поддержка кронпринцессы Швеции Виктория и премьер-министр Стефан Лёвен.

А у итальянцев все было проще - местные жители готовы к Играм, объектов - достаточно. Церемонию Открытия Олимпиады 2026 проведут на стадионе "Сан-Сиро", где играют футбольные клубы "Милан" и "Интер". Ну и кроме того, в Италии проходили несколько олимпийских игр - Кортина д'Ампеццо в 1956, Рим в 1960 и Турин в 2006 году.

Стоит отметить, что к финалу отсеялись и другие кандидаты на право называться столицей Олимпиады 2026: Калгари (Канада), Эрзурум (Турция), Грац (Австрия), Сьон (Швейцария) и Саппоро (Япония).