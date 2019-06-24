Концерн "Калашников" создал гражданскую версию автомата АК-12

СЕГОДНЯ 22:18 2019-06-24T22:18:49+03:00

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Гражданскую версию автомата АК-12 создали в концерне "Калашников". Как заявил генеральный директор концерна Владимир Дмитриев, это связано с большой популярностью АК-12.

"У нас подписан трехлетний контракт с Минобороны, но мы подумали о людях, которые хотят иметь гражданскую версию. Поэтому сегодня мы представляем ее — АК TR3", — сказал Дмитриев на презентации в ожидании форума "Армия-2019".

Эксперт "Калашникова" Владимир Онокой отметил, что гражданская версия не может стрелять в режиме автоматического огня, передает РИА Новости.

Напомним, в начале прошлого года министерство обороны приняло на вооружение автоматы АК-12 и АК-15, которые были разработаны для экипировки солдата будущего "Ратник". В конце 2018 года Минобороны отгрузили первую партию. Комплекс включает в себя современное стрелковое оружие, комплекты защиты, а также средства разведки и связи.

ИСТОЧНИК KP.RU