Cиноптики рассказали, когда в России наступят самые жаркие дни лета

СЕГОДНЯ 10:12 2019-06-25T10:19:35+03:00

Роман Вильфанд также отметил, что ранее прошел день летнего солнцестояния

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в России наступят самые жаркие дни лета.

- По климату самые жаркие дни в средней полосе — 31 июля и 1 августа. А если говорить о декаде, то самые жаркие дни наступают с 26 июля по 5 августа, - подчеркнул Вильфанд "Российской газете".

Синоптики связали это с тем, что нагретая солнечным светом поверхность земли медленно передает тепло вниз в так называемый деятельный слой суши прогреется после 20 июля. После этого почва активно будет отдавать тепло атмосфере.

Роман Вильфанд подчеркнул, что уже прошел день летнего солнцестояния - 21 июня. Продолжительность светового дня была максимальной: 17 часов и 33 минуты.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что жара на прошедших выходных в Москве побила рекорд 1917 года. Ранее синоптики ожидали повышения температуры воздуха до +32 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU