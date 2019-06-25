2019-06-25T10:19:35+03:00
Общество

Cиноптики рассказали, когда в России наступят самые жаркие дни лета

Роман Вильфанд также отметил, что ранее прошел день летнего солнцестояния
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Cиноптики рассказали, когда в России наступят самые жаркие дни летаCиноптики рассказали, когда в России наступят самые жаркие дни летаФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда в России наступят самые жаркие дни лета.

- По климату самые жаркие дни в средней полосе — 31 июля и 1 августа. А если говорить о декаде, то самые жаркие дни наступают с 26 июля по 5 августа, - подчеркнул Вильфанд "Российской газете".

Синоптики связали это с тем, что нагретая солнечным светом поверхность земли медленно передает тепло вниз в так называемый деятельный слой суши прогреется после 20 июля. После этого почва активно будет отдавать тепло атмосфере.

Роман Вильфанд подчеркнул, что уже прошел день летнего солнцестояния - 21 июня. Продолжительность светового дня была максимальной: 17 часов и 33 минуты.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что жара на прошедших выходных в Москве побила рекорд 1917 года. Ранее синоптики ожидали повышения температуры воздуха до +32 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россия, США и Израиль обсудили положение дел в Сирии
В Госдуму внесли законопроект о признании просроченных платежей по ЖКХ безнадежными к взысканию
Бурджанадзе рассказала об организаторах протестов в Тбилиси
Во Флориде успешно стартовала ракета-носитель Falcon Heavy с 24 исследовательскими спутниками
СМИ: Трамп задумался о разрыве договора с Японией о гарантиях безопасности
Число погибших в результате инцидента в Казахстане увеличилось до двух человек
Сенатор Косачев: наши оппоненты в ассамблее вновь попытались облить Россию грязью
В Москве задержали подозреваемого в отравлении нескольких прохожих в центре столицы
Стобалльников по русскому языку стало значительно меньше
В МИД Ирана заявили, что новые санкции со стороны США "навсегда закрывают канал демократии"
Встреча Трампа и Ким Чен Ына после саммита G20 не планировалась
Кабмин РФ не планирует продлевать заморозку цен на топливо
В США закончился показ пьесы по мотивам доклада Мюллера
Трамп заявил, что может нанести удар по Ирану без одобрения Конгресса
Три космонавта из экипажа "Союза"вернулись на землю
В Грузии придумали, как обойти запрет на авиасообщение
В России взялись за проектирование перспективного военного транспортника
Во Франции пассажирский самолет врезался в здание аэропорта после приземления
Россия подала заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ
Совбез ООН осудил атаки на танкеры в Оманском заливе
На границе Мексики и США нашли тела девушки и трех детей
Белый дом подтвердил встречу Трампа и Путина в рамках саммита G20
"Больше тысячи баксов за фото": фанаты разнесли Сталлоне за побирательство
Пушков об угрозе Киева покинуть ПАСЕ из-за возвращения России: Пустое. Никуда Украина не уйдет
Больше 2,5 тысяч немцев покинули свои дома из-за обнаруженных бомб
ПАСЕ официально пригласила Россию принять участие в работе