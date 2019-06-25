2019-06-25T14:47:57+03:00
Политика

НАТО предложила России провести заседание по ДРСМД

Организация обвиняет Москву в несоблюдении договора
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Генсек НАТО Йенс СтолтенбергГенсек НАТО Йенс СтолтенбергФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Североатлантический альянс анонсировал переговоры с Москвой по вопросу Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Заседание Совета Россия-НАТО должно пройти на следующей неделе, а главной темой обсуждения станет ситуация вокруг договора. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

Генсек привычно заподозрил Россию в несоблюдении договора и пригрозил ответными санкциями.

- У России есть еще пять недель для возвращения к ДРСМД и ликвидации своих ракет, нарушающих положения договора, - приводит слова Столтенберга ТАСС.

Так, предполагается, что до второго августа Россия должна отказаться от "крылатых ракет" SS-8, которые якобы не соответствуют нормам соглашения.

Если этого не происходит, то НАТО грозится предпринять ответные меры.

- В случае если Россия не выполнит (ДРСМД), наш ответ будет оборонительным, взвешенным и скоординированным. Мы не будем зеркально отражать то, что делает Россия. Мы не намерены развёртывать новые наземные ядерные ракеты в Европе, - категорично ответил Столтенберг.

Напомним, ДРСМД был принят в 1987 году. Согласно договору, Россия и США не могут разрабатывать и производить баллистические и крылатые ракеты средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км).

В начале этого года США объявили о выходе из соглашения, обвинив Россию в его несоблюдении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автомобиль протаранил ворота американского посольства в Сеуле
Песков заявил, что на данный момент ведется подготовка ко встречи Путина и Трампа на G20
Завершились переговоры России, США и Израиля по Сирии
Умерла Алла Покровская - народная артистка РСФСР и супруга актера Олега Ефремова
Ученые узнали, как комары находят свою «жертву»
Минпромторг прокомментировал информацию о расходах на командировки Мантурова
В Роскосмосе опровергли информацию о внештатной ситуации при посадке «Союз МС-11»
Мосгорсуд приговорил гражданина Польши по делу о шпионаже
Лавров заявил, что Америка пытается помешать нормализации отношений России и Грузии
Судьба буквально восприняла мое «немного адреналина на выходных»: Владимир Кличко едва не погиб на горящей яхте в Средиземном море
В МИД РФ объяснили визит российских военных в Венесуэлу
Назван простой способ повысить успеваемость ребенка
Украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ
Попытка управляемой посадки американской ракеты Falcon Heavy завершилась неудачей
Российская делегация выдвинула Слуцкого на пост вице-спикера ПАСЕ
На ВДНХ открывается Московский молодежный предпринимательский форум
МИД России исходит из того, что встреча Путина и Трампа в Осаке состоится
Россия, США и Израиль обсудили положение дел в Сирии
В Госдуму внесли законопроект о признании просроченных платежей по ЖКХ безнадежными к взысканию
Бурджанадзе рассказала об организаторах протестов в Тбилиси
Cиноптики рассказали, когда в России наступят самые жаркие дни лета
Во Флориде успешно стартовала ракета-носитель Falcon Heavy с 24 исследовательскими спутниками
СМИ: Трамп задумался о разрыве договора с Японией о гарантиях безопасности
Число погибших в результате инцидента в Казахстане увеличилось до двух человек