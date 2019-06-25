НАТО предложила России провести заседание по ДРСМД

СЕГОДНЯ 14:47 2019-06-25T14:47:57+03:00

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Североатлантический альянс анонсировал переговоры с Москвой по вопросу Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Заседание Совета Россия-НАТО должно пройти на следующей неделе, а главной темой обсуждения станет ситуация вокруг договора. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

Генсек привычно заподозрил Россию в несоблюдении договора и пригрозил ответными санкциями.

- У России есть еще пять недель для возвращения к ДРСМД и ликвидации своих ракет, нарушающих положения договора, - приводит слова Столтенберга ТАСС.

Так, предполагается, что до второго августа Россия должна отказаться от "крылатых ракет" SS-8, которые якобы не соответствуют нормам соглашения.

Если этого не происходит, то НАТО грозится предпринять ответные меры.

- В случае если Россия не выполнит (ДРСМД), наш ответ будет оборонительным, взвешенным и скоординированным. Мы не будем зеркально отражать то, что делает Россия. Мы не намерены развёртывать новые наземные ядерные ракеты в Европе, - категорично ответил Столтенберг.

Напомним, ДРСМД был принят в 1987 году. Согласно договору, Россия и США не могут разрабатывать и производить баллистические и крылатые ракеты средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км).

В начале этого года США объявили о выходе из соглашения, обвинив Россию в его несоблюдении.

ИСТОЧНИК KP.RU