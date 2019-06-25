2019-06-25T15:01:03+03:00
Экономика

Топливный союз исключает подорожание бензина после окончания «заморозки»

Правительство не планирует продлевать договор с нефтяниками
Елена АКИМОВА
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Россиянам обещают, что цены на топливо не будут расти даже после окончания действия "заморозки"Россиянам обещают, что цены на топливо не будут расти даже после окончания действия "заморозки"Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Независимом топливном союзе не видят предпосылок для подорожания бензина после окончания «заморозки». Правительство не планирует продлевать соглашение с нефтяными компаниями о контроле за ценами на бензин.

Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов предполагает, что решение отпустить цены носит декларативный характер. Скорее всего, стороны договорились о мерах компенсации, которые будут сглаживать внешние и внутренние колебания цен.

- Помимо этого должны быть найдены источники, откуда выделена субсидия. Если эти договоренности имеются, то, скорее всего, продлевать соглашение не будут, - комментирует ИА «НСН» эксперт.

Специалист сомневается, что цены на бензин будут расти быстрыми темпами, это возможно только в случае стремительного роста цен на нефть. Скорее всего, стоимость топлива на внутреннем рынке будет связана с инфляцией, а вот падения ожидать не стоит.

Ранее сайт kp.ru писал, что российское правительство заявило, что не планирует продлевать соглашение о заморозке цен на бензин и дизель в опте. Это связано с тем. что скорректированный демпфирующий механизм сможет сдержать цены в пределах инфляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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