В NASA рассказали о проблемах «Союза» при сходе с орбиты
В NASA рассказали о проблемах у корабля «Союз МС-11», который были зафиксированы во время спуска с орбиты. Произошел отказ комплекта топливных баков в двигательной установке. Была задействована резервная система и посадка произошла в штатном режиме.
Сбой случился в основном коллекторе двигательной установки корабля. Автоматика приняла решение о подключении резервного комплекта, после чего аппарат продолжил снижение.
Спускаемый блок «Союза» совершил посадку 25 июня в 148 километрах от города Жезказган в Казахстане. Экипаж провел на орбите 204 дня, на землю вернулись космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко и астронавты Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. Экипаж пять раз выходил в открытый космос. Сейчас на орбите продолжают работу три человека: россиянин Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кук, сообщает Пятый канал.
Кстати, в Роскосмосе опровергли информацию о внештатной ситуации при посадке «Союз МС-11.» Космонавты приземлились успешно и чувствуют себя хорошо.
ИСТОЧНИК KP.RU