2019-06-25T16:08:50+03:00
Общество

В NASA рассказали о проблемах «Союза» при сходе с орбиты

У корабля отказали топливные баки в двигательной системе
Елена АКИМОВА
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NASA сообщило о проблемах при спуске "Союза", а вот в Роскосмосе эти новости опровергают. ФОТО: пресс-служба РоскосмосаNASA сообщило о проблемах при спуске "Союза", а вот в Роскосмосе эти новости опровергают. ФОТО: пресс-служба Роскосмоса
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В NASA рассказали о проблемах у корабля «Союз МС-11», который были зафиксированы во время спуска с орбиты. Произошел отказ комплекта топливных баков в двигательной установке. Была задействована резервная система и посадка произошла в штатном режиме.

Сбой случился в основном коллекторе двигательной установки корабля. Автоматика приняла решение о подключении резервного комплекта, после чего аппарат продолжил снижение.

Спускаемый блок «Союза» совершил посадку 25 июня в 148 километрах от города Жезказган в Казахстане. Экипаж провел на орбите 204 дня, на землю вернулись космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко и астронавты Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. Экипаж пять раз выходил в открытый космос. Сейчас на орбите продолжают работу три человека: россиянин Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кук, сообщает Пятый канал.

Кстати, в Роскосмосе опровергли информацию о внештатной ситуации при посадке «Союз МС-11.» Космонавты приземлились успешно и чувствуют себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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