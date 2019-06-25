На западе Москве произошло обширное возгорание травы
В поселке Терехово на западе Москвы произошло обширное возгорание травы и деревьев. К настоящему моменту пожар удалось ликвидировать.
Сообщение о задымлении поступило в дежурную часть вечером во вторник, 25 июня. На место ЧП были направлены сотрудники МЧС, все городские службы, а также вертолёты "Московского авиационного центра".
В Москве горит лес и трава у посёлка Терехово.Площадь пожара уже свыше одного гектара
В 20:15 удалось сбить открытое горение, началось проведение опашки. Еще через пять минут возгорание полностью ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало. Угрозы перехода огня на жилые дома не было. На месте инцидента развернута лаборатория ГУ МЧС России. Проводятся замеры воздуха.
На сайте ведомства уточняется, что в тушении пожара были задействованы 20 человек, 4 поливомоечных машины и столько же единиц техники.
Сайт kp.ru писал, что несколькими неделями ранее на Северном речном вокзале в Москве загорелся продуктовый склад. Обошлось без пострадавших.
На западе Москве произошло обширное возгорание травы.
ИСТОЧНИК KP.RU