2019-06-25T21:58:19+03:00
Происшествия

На западе Москве произошло обширное возгорание травы

К тушению были привлечены все городские службы и вертолеты [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На западе Москвы загорелась трава и кустарникиНа западе Москвы загорелась трава и кустарникиФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В поселке Терехово на западе Москвы произошло обширное возгорание травы и деревьев. К настоящему моменту пожар удалось ликвидировать.

Сообщение о задымлении поступило в дежурную часть вечером во вторник, 25 июня. На место ЧП были направлены сотрудники МЧС, все городские службы, а также вертолёты "Московского авиационного центра".

В Москве горит лес и трава у посёлка Терехово.Площадь пожара уже свыше одного гектара

В 20:15 удалось сбить открытое горение, началось проведение опашки. Еще через пять минут возгорание полностью ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало. Угрозы перехода огня на жилые дома не было. На месте инцидента развернута лаборатория ГУ МЧС России. Проводятся замеры воздуха.

На сайте ведомства уточняется, что в тушении пожара были задействованы 20 человек, 4 поливомоечных машины и столько же единиц техники.

Сайт kp.ru писал, что несколькими неделями ранее на Северном речном вокзале в Москве загорелся продуктовый склад. Обошлось без пострадавших.

На западе Москве произошло обширное возгорание травы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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