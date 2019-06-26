Космонавт Олег Кононенко установил рекорд суммарного пребывания на МКС

СЕГОДНЯ 01:17 2019-06-26T01:17:46+03:00

Олез Кононенко провел в космосе почти два года жизни.

Четыре космических полета заняли у него 737 суток

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За плечами российского космонавта Олега Кононенко четыре полета на МКС. Суммарно он провел в космосе 737 суток. Это пока абсолютный рекорд.

"С радостью констатирую, что Олег Дмитриевич (Кононенко) - рекордсмен, который провел на борту МКС почти 737 суток. Больше такого результата пока ни у кого нет. Надеюсь, после реабилитации он продолжит свою работу в качестве космонавта и установит еще не один рекорд", - сказал начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

Прошлый рекорд принадлежит другому россиянину. Юрий Мельниченко провел на МКС 702 дня. Правда для этого ему пришлось летать в космос пять раз.

Отметим, крайний полет космонавта завершился накануне. Кононенко приземлился в Казахстане в спускаемом аппарате корабля "Союз МС-11". Вместе с ним на Землю ступили канадец Давид Сен-Жак и американка Энн Макклейн.

Cайт kp.ru писал о том, что космонавту пришлось встречать юбилей на орбите.

РОСКОСМОС: космонавт Олег Кононенко отмечает юбилей в космосе. Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт РФ Олег Кононенко принимает поздравления с Юбилеем https://t.co/XecQg9lYfF Этот праздник он отмечает на орбите в качестве командира 59-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию https://t.co/76JOjaM5Wn

ИСТОЧНИК KP.RU