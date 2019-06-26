Экс-губернатора Сахалина этапировали в колонию в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 13:39 2019-06-26T13:39:13+03:00

Адвокат Евгений Балабас заявил, что его не известили об отправке подзащитного в место отбывания наказания

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Бывшего главу Сахалинской области Александра Хорошавина этапировали в колонию строгого режима в Хабаровском крае. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

При этом, как утверждает адвокат Евгений Балабас, его не известили об отправке подзащитного из СИЗО Южно-Сахалинска в место отбывания наказания, передает РИА Новости.

Напомним, дело в отношении экс-губернатора Сахалинской области было возбуждено 3 марта 2015 года. Тогда в ходе обысков у него в кабинете и дома обнаружили 1 млрд рублей наличными в различной валюте, 800 ювелирных изделий, пишущую ручку стоимостью 36 млн рублей. 25 марта президент России Владимир Путин отстранил Хорошавина от должности "в связи с утратой доверия".

По итогам судебного разбирательства 9 февраля минувшего года суд признал 58-летнего экс-губернатора виновным в получении взяток и легализации доходов, полученных преступным путем, и приговорил его к 13 годам колонии строго режима со штрафом в 500 миллионов рублей. При этом срок заключения обвиняемому был зачтен с 4 марта 2015 года.

ИСТОЧНИК KP.RU