2019-04-09T09:36:54+03:00
Общество

Суд отклонил апелляцию на приговор экс-главе Сахалина Хорошавину

Сторона защиты отметила, что не согласна с решением судьи
Марина ВЕНЦОВА
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Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. Фото: Антон Новодережкин/ТАССБывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Решение суда первой инстанции в отношении экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и его бывших подчиненных Сергея Карепкина и Андрея Икрамова суд оставил без изменения.Такое решение было принято во вторник в ходе рассмотрения поданной апелляции.

"Судебная коллегия постановила оставить без изменений апелляцию на приговор Южно-Сахалинского городского суда", - цитирует ТАСС судью Юлию Терлецкую.

Она также отметила, что в приговоре отменено решение на запрет занимать государственные должности.

Напомним, дело в отношении бывшего губернатора региона было возбуждено 3 марта 2015 года. Тогда в кабинете и доме главы Сахалинской области сотрудники ФСБ, как ранее писал сайт kp.ru, провели первый обыск, в ходе которого было обнаружено 1 млрд рублей наличными в различной валюте, 800 ювелирных изделий, пишущую ручку стоимостью 36 млн рублей.

Президент России Владимир Путин 25 марта 2015 года отстранил Хорошавина от должности "в связи с утратой доверия". По итогам судебного разбирательства 9 февраля 2018 года суд признал 58-летнего экс-губернатора виновным в получении взяток и легализации доходов, полученных преступным путем, и приговорил его к 13 годам колонии строго режима со штрафом в 500 миллионов рублей. При этом срок заключения обвиняемому был зачтен с 4 марта 2015 года.

Экс-глава Сахалина Хорошавин осужден на 13 лет колонии строгого режима

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ИСТОЧНИК KP.RU

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