2019-06-26T13:49:08+03:00
Политика

Слуцкий не набрал нужного числа голосов в ПАСЕ для избрания вице-спикером

Председатель ассамблеи Лилиан Мори Паскье назначила проведение второго тура голосования
Марина ВЕНЦОВА
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Глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид СлуцкийГлава Комитета Госдумы по международным делам Леонид СлуцкийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий не набрал необходимого количества голосов для избрания на пост вице-председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

"Слуцкий получил 101 голос, и это означает, что он не получил абсолютного большинства голосов, и это означает, что мы должны будем провести второй тур по избранию заместителя председателя ассамблеи, представленного от РФ», - сообщила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

При этом она добавила, что, если кандидат не будет выбран во втором туре, значит, место заместителя председателя останется вакантным". Паскье уточнила, что результаты голосования будут объявлены, по возможности, до окончания заседания.

Всего в голосовании приняли участие 198 человек из 316 участников ассамблеи.

Напомним, сайт kp.ru писал, что ПАСЕ приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которой открывала России путь для возвращения в организацию полноправным участником.

ИСТОЧНИК KP.RU

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