СМИ: пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель вызвали на допрос

СЕГОДНЯ 14:45 2019-06-26T14:45:02+03:00

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Военная прокуратура Украины вызвала на допрос пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель. Это якобы связано с ее заявлением об обстреле мирного населения в Донбассе.

Как сообщило украинское издание theБабелю со ссылкой на свой источник, допрос может состояться 26 или 27 июня. Отмечается, что Мендель в эфире программы «Право на власть» в эфире телеканала «1+1» сообщила о том, что украинские военные не ведутся на провокации боевиков и обстреливают мирное население в Донбассе.

Кстати, издание также сообщает, что якобы Мендель уже пытались допросить на прошлой неделе. Тогда даже в администрацию президента Украины приходил следователь Генеральной прокуратуры. Однако девушка отказалась подписывать протокол допроса.

Сама Юлия Мендель в комментарии украинскому изданию возразила, что кто-то вызывал ее на допрос. «Не знаю о повестке», - сказала она.

Журналистка Юлия Мендель 3 июня была назначена пресс-секретарём президента Украины. Ранее она работала на украинских телеканалах ICTV, «Эспрессо-ТВ» и «Интер», а также писала материалы для украинского Forbes, американского Politic. Кроме того, девушка сотрудничает с The New York Times.

ИСТОЧНИК KP.RU