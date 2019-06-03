2019-06-03T16:05:40+03:00
В мире

Журналистка Юлия Мендель назначена пресс-секретарём Зеленского

Девушка писала для украинского Forbes и американского Politico
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Журналистка Юлия Мендель назначена пресс-секретарём ЗеленскогоЖурналистка Юлия Мендель назначена пресс-секретарём ЗеленскогоФото: социальные сети
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Журналистка Юлия Мендель назначена пресс-секретарём президента Украины Владимира Зеленского.

«Назначить Мендель Юлию Владимировну пресс-секретарем президента Украины», - говорится в указе, опубликованном в понедельник, 3 июня, на сайте украинского лидера.

Ранее девушка работала на украинских телеканалах ICTV, «Эспрессо-ТВ» и «Интер». Она также для украинского Forbes, американского Politico и сотрудничает с The New York Times.

«Я отправила резюме на конкурс на следующий день после его объявления — 1 мая. Кроме theБабеля, в резюме указала множество других изданий, в частности журналы "Фокус" и "Новое Время", издание Forbes.ua и "Украинская правда". За два дня со мной попытались связаться, но неудачно — в это время я летела в Нью-Йорк», - рассказала девушка украинскому изданию theБабель.

В 2016 году девушка попала в небольшой секс-скандал, когда рассказала публично в соцсетях о домогательствах со стороны мужчины в своем Facebook.

ИСТОЧНИК KP.RU

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