На Крымском мосту зафиксировали рекорд превышения скорости

СЕГОДНЯ 15:47 2019-06-26T15:56:53+03:00

В ГИБДД рассказали, что на мосту размещены десять камер, которые осуществляют видеофиксацию движения автомобилей

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Начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев заявил, что в среду, 26 июня, было зафиксировано максимальное превышение скорости движения по Крымскому мосту в 243 км/ч.

При этом Леонтьев подчеркнул, что на мосту размещены десять камер, которые осуществляют видеофиксацию движения автомобилей.

- Человек очень сильно спешил, хотел в Крым попасть. Это очень большая скорость, надо самоубийцей быть, чтобы ездить с такой скоростью, - сообщил Леонтьев "РИА-Новости Крым".

При этом он добавил, что на всех участках дороги ведется фиксация.

- Там скорость движения определена достаточно приемлемая, чтобы проехать нормально мост, не разгоняться, - подчеркнул Дмитрий Леонтьев.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что ГИБДД хочет в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости. Инспекция намерены взыскивать с нарушителей не 500, а 3 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU