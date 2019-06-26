2019-06-26T15:56:53+03:00
Общество

На Крымском мосту зафиксировали рекорд превышения скорости

В ГИБДД рассказали, что на мосту размещены десять камер, которые осуществляют видеофиксацию движения автомобилей
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments8
На Крымском мосту зафиксировали рекорд превышения скоростиНа Крымском мосту зафиксировали рекорд превышения скоростиФото: Василий БАТАНОВ
Изменить размер текста:

Начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев заявил, что в среду, 26 июня, было зафиксировано максимальное превышение скорости движения по Крымскому мосту в 243 км/ч.

При этом Леонтьев подчеркнул, что на мосту размещены десять камер, которые осуществляют видеофиксацию движения автомобилей.

- Человек очень сильно спешил, хотел в Крым попасть. Это очень большая скорость, надо самоубийцей быть, чтобы ездить с такой скоростью, - сообщил Леонтьев "РИА-Новости Крым".

При этом он добавил, что на всех участках дороги ведется фиксация.

- Там скорость движения определена достаточно приемлемая, чтобы проехать нормально мост, не разгоняться, - подчеркнул Дмитрий Леонтьев.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что ГИБДД хочет в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости. Инспекция намерены взыскивать с нарушителей не 500, а 3 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
РПЦ предложила закрепить в законе право эмбрионов на жизнь
Авиабилеты в Грузию из России подорожали на треть
Путин призвал не прятать камеры слежения на дорогах
Трамп заявил, что если США начнут войну с Ираном, она продлится недолго
Собянин рассказал, как изменится Ильинка после благоустройства
Google могут оштрафовать на 700 тысяч рублей за нарушение российского законодательства
Трамп назвал возможным достижение торгового соглашения с КНР
Полицейские поддержали идею вернуть «курилки» в аэропорты
Эксперты рассказали, стоит ли ждать в России запрета на электронные сигареты
С 2021 года в России введут цифровые полисы ОМС
Суд арестовал акции экс-министра Михаила Абызова
Джордж Мартин считает, что «Чернобыль» получит «целый грузовик наград»
В Совфеде объяснили решение о приостановлении договора РСМД
Портфель заказов "Рособоронэкспорта" составляет более 50 миллиардов долларов
Глава политической подгруппы ПАСЕ оценил проект резолюции по российской делегации
Путин: Дорог высокого качества у нас, к сожалению, по-прежнему мало
Официальный курс евро вырос до 71,38 рубля
СМИ: пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель вызвали на допрос
В транспортной полиции назвали самые частые нарушения пассажиров
Совфед прокомментировал план США выделить Украине $4 млн
Роскомнадзор не собирается менять способы борьбы с пиратством в интернете
МВД возбудило семь уголовных дел против отравителя Мурата Сабанова
В Москве атмосферное давление может побить рекорд 63-летней давности
Слуцкий не набрал нужного числа голосов в ПАСЕ для избрания вице-спикером
Экс-губернатора Сахалина этапировали в колонию в Хабаровском крае
Строительство "Северного потока -2" может задержаться из-за Дании
Названо самое распространенное нарушение ПДД в Москве