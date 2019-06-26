На Крымском мосту зафиксировали рекорд превышения скорости
Начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по Крыму Дмитрий Леонтьев заявил, что в среду, 26 июня, было зафиксировано максимальное превышение скорости движения по Крымскому мосту в 243 км/ч.
При этом Леонтьев подчеркнул, что на мосту размещены десять камер, которые осуществляют видеофиксацию движения автомобилей.
- Человек очень сильно спешил, хотел в Крым попасть. Это очень большая скорость, надо самоубийцей быть, чтобы ездить с такой скоростью, - сообщил Леонтьев "РИА-Новости Крым".
При этом он добавил, что на всех участках дороги ведется фиксация.
- Там скорость движения определена достаточно приемлемая, чтобы проехать нормально мост, не разгоняться, - подчеркнул Дмитрий Леонтьев.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что ГИБДД хочет в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости. Инспекция намерены взыскивать с нарушителей не 500, а 3 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU