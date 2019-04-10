ГИБДД хочет в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

СЕГОДНЯ 17:21 2019-04-10T17:21:42+03:00

ГИБДД хочет увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Инспекция намерены взыскивать с нарушителей не 500, а 3 тысяч рублей

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Госавтоинспекция предлагает увеличить штраф за превышение скорости 20-40 километров в час с 500 рублей до 3 тысяч рублей, а также ввести административную ответственность за превышение скорости на 10-20 километров в час. Об этом сообщила заместитель начальника ГАИ МВД Олег Понарьин.

«Мы предлагаем кратно увеличить размер штрафа за превышение скорости в пределах 20-40 километров в час до 3 тысяч рублей», — заявил Панарин на общественных слушаниях в Государственной думе, пояснив, что такая мера поможет снизить рост числа ДТП.

Более того, он сообщил, что ГИБДД предлагает лишить скидки 50% при оплате штрафов тех, кто часто превышают скорость. «Мы предлагаем исключить для лиц, неоднократно превышающих скорость, возможность уплаты половины штрафа», — сказал замначальника ГАИ.

Напомним, ранее в феврале этого года Министерство транспорта поддержало предложение об ужесточении штрафов за превышение скорости движения, а именно ввести штраф в 500 рублей за превышение на 10-20 километров в час. Сейчас нарушение скоростного лимита до 20 километров в час не штрафуется

ИСТОЧНИК KP.RU