СК проверит информацию о возможном растлении московским отравителем двух несовершеннолетних
Следователи проверят информацию о возможном растлении московским отравителем двух несовершеннолетних.
Представитель СК Юлия Иванова заявила, что задержанный по подозрению в неоднократном отравлении и грабеже 26-летний Мурат Сабанов может быть причастен и к сексуальному насилию над несовершеннолетними, сообщает "Интерфакс".
Напомним, ранее стало известно, что Мурат Сабанов частично признал свою вину в хищениях. Также были возбуждены семь уголовных дел по статьям о краже, грабеже и разбое. На данный момент установлены 11 потерпевших от действий мужчины.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что среди жертв «московского клофелинщика» оказались даже школьницы. Одной из них, угостив психотропами, 26-летний Мурат Сабанов предложил заняться сексом, а за отказ избил.
Полиция опубликовала видео допроса Мурата Сабанова.
ИСТОЧНИК KP.RU