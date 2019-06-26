СК проверит информацию о возможном растлении московским отравителем двух несовершеннолетних

СЕГОДНЯ 20:49 2019-06-26T21:17:22+03:00

Ранее стало известно о том, что Мурат Сабанов частично признал свою вину в хищениях

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Следователи проверят информацию о возможном растлении московским отравителем двух несовершеннолетних.

Представитель СК Юлия Иванова заявила, что задержанный по подозрению в неоднократном отравлении и грабеже 26-летний Мурат Сабанов может быть причастен и к сексуальному насилию над несовершеннолетними, сообщает "Интерфакс".

Напомним, ранее стало известно, что Мурат Сабанов частично признал свою вину в хищениях. Также были возбуждены семь уголовных дел по статьям о краже, грабеже и разбое. На данный момент установлены 11 потерпевших от действий мужчины.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что среди жертв «московского клофелинщика» оказались даже школьницы. Одной из них, угостив психотропами, 26-летний Мурат Сабанов предложил заняться сексом, а за отказ избил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/716650" frameborder="0"></iframe> Полиция опубликовала видео допроса Мурата Сабанова.

ИСТОЧНИК KP.RU