«Мы без сознания пролежали на газоне почти 12 часов»: Среди жертв «московского клофелинщика» оказались даже школьницы

Дело «московского клофелинщика» обрастает новыми подробностями и деталями. Уже совершенно очевидно, что 26-летний приезжий из Нальчика Мурат Сабанов промышлял в центре Москвы как минимум с мая! Корреспонденту «Комсомольской Правды» удалось найти ещё двух жертв грабителя, угощавшего людей напитками с психотропами. Алисе (имя изменено) 17 лет. 23 мая она приехала с подругой на Чистые пруды отмечать выпускной, который прошёл накануне. По словам девушки, около 22:00, когда они уже собирались уезжать, подошел прилино одетый молодой человек (Сабанова она в полиции уже опознала, это именно он) и заговорил.

«СВЕРХУ ПЛАВАЛ КАКОЙ-ТО ПОРОШОК»

- У него располагающая манера общения, - говорит Алиса. - Сказал: «Привет, девочки. С выпускным вас!». Мол, я тут друга жду, можно с вами пока постою? Мы пожали плечами. Разболтались. И вдруг он говорит: у вас праздник, давайте я вас чем-нибудь угощу. Предложил амфетамин. Мы замахали головами: «Ты чего, совсем?!» Он тогда перевёл все в шутку. Говорит, что на самом деле хотел угостить нас пина-коладой. У него были две бутылочки. Мы подумали, подумали и согласились. Этот Мурат огляделся и сказал, что здесь лучше не надо пить, а то нас полиция задержит и надо пройти во дворы...

И тут девчонки совершили ошибку, которая могла стоить им обеим жизни. Одиннадцатиклассницы пошли с человеком, которого несколько минут назад увидели в первый раз в жизни.

Сели в каком-то дворе и выпили по глотку из предложенных бутылочек, запивая водой.

- Мне сразу показалось странным, что там сверху как будто плавал какой-то порошок. Мурат на это пожал плечами. А через пять минут мне стало совсем плохо. В этот момент позвонила подруга. Я что-то ей отвечала, а потом уже ничего не помню.

Мурат Сабанов, задержанный по делу о случаях отравлений в центре Москвы.

ЧЕТЫРЕ ДНЯ В КОМЕ И КЛИНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ

Что было дальше, Алиса знает из обрывков воспоминаний подруги Кати, которая вырубилась не так быстро.

- Она говорит, что я встала и куда-то пошла, а Мурат предложил ей заняться сексом. Она не хотела и они начали драться. Поэтому у неё потом было побито лицо...

А нашли девчонок почти через 12 (!!!) часов, около 10:00 - они лежали на газоне в сквере. Их увидела женщина, которая вышла погулять с собакой. Она и вызвала скорую помощь.

Справка врачей о состоянии Алисы (имя изменено).

- Я провела в коме четыре дня, - продолжает девушка. - Катя пережила клиническую смерть. Воздействие большой дозы психотропов ощущается до сих пор - депрессия, немотивированный страх, паника. Алиса и Катя дружно заваливают ЕГЭ, набирая на каждом экзамене по 20-25 баллов. Хотя до этого учились нормально.

- Что он у вас украл?

- Айфоны, украшения, карты, деньги, дорогие аккумуляторы для зарядки, сумки. В общей сложности - на 160-170 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/716650" frameborder="0"></iframe> Полиция опубликовала видео допроса Мурата Сабанова.

ИСТОРИЯ ДЕЛА

Несмотря на то, что заявления от жертв психотропных ограблений начали поступать в ОВД Басманный ещё в конце мая, подозреваемого задержали лишь 24 июня. И только после того, как началась шумиха в СМИ и в районный отдел полиции нагрянуло окружное начальство чуть ли не в полном составе.

- В тот вечер, когда пропала Алиса, родители звонили ей, телефон не отвечал, а после полуночи его вообще выключили, - рассказывает тетя девочки, Светлана. - Мать Алисы - мы живем в Щербинке -побежала подавать заявление в полицию. Ребёнок пропал и она точно знает, что последний раз девочка выходила на связь с Чистых прудов. В полиции сказали, что на место сейчас выедет наряд, там знают, где молодёжь тусуется...

- На самом деле никто никуда не приезжал. Иначе нас бы нашли! - уверена сама Алиса.

- Мы несколько часов не знали, где она, - продолжает женщина. - Уже утром я в очередной раз позвонила в скорую и мне сказали, что из сквера на Чистых прудах в такую-то больницу увезли двух девочек...

Алиса провела в больнице больше недели. Когда пришла в себя, они с мамой поехали подавать заявление в ОВД Басманный. Сообщили о себе в дежурной части, просидели четыре часа, но к нам никто из оперов никто так и не вышел.

- Мне было плохо, я не могла столиком сидеть, написала от руки заявление и мы уехали. И до вчерашнего вечера нам никто ни разу не перезвонил.

- А уже ближе к ночи сотрудники того же ОВД Басманный, куда было подано заявление, как с цепи сорвались, - говорит Светлана. - Звонят. Просят прислать заключение врачей. А потом по вотсапу скидывают фото задержанного. Он? Не он? Это мы уже потом узнали, что там начальство шороху всем навело. Около 23:00 вчера по заявлению Алисы наконец-то завели уголовное дело. Правда, по статье «Кража». Но ведь это не просто кража, он столько человек убить мог!

Как стало известно, уголовное дело Сабанова из полиции будет передано в Следственный комитет.

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