В Чикаго сотрудница бара плюнула в лицо сыну Трампа

СЕГОДНЯ 22:15 2019-06-26T22:31:57+03:00

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Сын американского лидера Эрик Трамп заявил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.

- Если кто-то настолько нездоров, что опускается до того, чтобы плевать в людей, это лишь подчеркивает нездоровое состояние и отчаяние, - отметил сын президента США.

Эрик Трамп назвал такой поступок "отвратительным".

- Это был исключительно отвратительный поступок женщины, у которой явно есть проблемы с эмоциями, - подчеркнул родственник американского лидера, сообщает издание Breibart.

Также Эрик Трамп обвинил в нападении демократов, которые выступают против его отца Дональда Трампа, отметив, что у сторонников этой партии "очень мало культуры".

При этом владелец бара, где произошел инцидент, заявила, что что разбирается в произошедшем и временно отстранила сотрудницу от исполнения обязанностей.

- Ясно, что в клиентов плеваться нельзя ни при каких обстоятельствах, - прокомментировали в компании.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американские компании нашли способ обходить запрет Дональда Трампа по Huawei. Среди нарушителей оказались гиганты вроде Intel.

ИСТОЧНИК KP.RU