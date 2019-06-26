В Чикаго сотрудница бара плюнула в лицо сыну Трампа
Сын американского лидера Эрик Трамп заявил, что работница коктейль-бара в Чикаго плюнула в него и была задержана сотрудниками Секретной службы США.
- Если кто-то настолько нездоров, что опускается до того, чтобы плевать в людей, это лишь подчеркивает нездоровое состояние и отчаяние, - отметил сын президента США.
Эрик Трамп назвал такой поступок "отвратительным".
- Это был исключительно отвратительный поступок женщины, у которой явно есть проблемы с эмоциями, - подчеркнул родственник американского лидера, сообщает издание Breibart.
Также Эрик Трамп обвинил в нападении демократов, которые выступают против его отца Дональда Трампа, отметив, что у сторонников этой партии "очень мало культуры".
При этом владелец бара, где произошел инцидент, заявила, что что разбирается в произошедшем и временно отстранила сотрудницу от исполнения обязанностей.
- Ясно, что в клиентов плеваться нельзя ни при каких обстоятельствах, - прокомментировали в компании.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что американские компании нашли способ обходить запрет Дональда Трампа по Huawei. Среди нарушителей оказались гиганты вроде Intel.
ИСТОЧНИК KP.RU