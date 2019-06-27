Власти Финляндии выдали подозреваемую в преступлениях россиянку Америке
Россиянка Мира Тэрада еще в декабре была задержана властями Финляндии. Она попала под стражу по запросу американских властей. После многочисленных попыток оспорить решение или выйти под подписку о невыезде женщину экстрадировали в США.
"Это правда. Ее экстрадировали 20 июня", - приводит слова доверенного лица россиянки Яли Райта ТАСС.
Напомним, решение об экстрадиции Верховный суд Финляндии принял в мае. Этот месяц окончательное решение принимало Министерство юстиции.
Россиянка Мира Тэрада до 2017 года называла себя Оксаной Вовк. Ее задержали в аэропорту города Вантаа. Это произошло на основании ордера Интерпола. Тэрада сообщила, что американские власти обвиняют ее в нарушении законодательства в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. Свою вину женщина отрицает.
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ИСТОЧНИК KP.RU