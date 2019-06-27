2019-06-27T00:15:33+03:00
В мире

Власти Финляндии выдали подозреваемую в преступлениях россиянку Америке

Мира Тэрада с декабря находится под стражей
Григорий ЛЕОРДА
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Гражданку России американцы обвинили в «нарушении законодательства в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмывании денег».Гражданку России американцы обвинили в «нарушении законодательства в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмывании денег».
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Россиянка Мира Тэрада еще в декабре была задержана властями Финляндии. Она попала под стражу по запросу американских властей. После многочисленных попыток оспорить решение или выйти под подписку о невыезде женщину экстрадировали в США.

"Это правда. Ее экстрадировали 20 июня", - приводит слова доверенного лица россиянки Яли Райта ТАСС.

Напомним, решение об экстрадиции Верховный суд Финляндии принял в мае. Этот месяц окончательное решение принимало Министерство юстиции.

Россиянка Мира Тэрада до 2017 года называла себя Оксаной Вовк. Ее задержали в аэропорту города Вантаа. Это произошло на основании ордера Интерпола. Тэрада сообщила, что американские власти обвиняют ее в нарушении законодательства в сфере борьбы с распространением наркотиков и отмыванием денег. Свою вину женщина отрицает.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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