США продолжают охоту на россиян: в Хельсинки схвачена гражданка России Мира Тэрада

15 декабря этого года в Финляндии была задержана 30-летняя россиянка Мира Тэрада. Без объяснения причин, без предъявления обвинений. Лишь сказали: «ее разыскивают в США». Подробности инцидента «Комсомольской правде» сообщила мать девушки – Светлана Рогожина.

ЕХАЛА НА РОЖДЕСТВЕНСКУЮ ЯРМАРКУ, А ПОПАЛА В ТЮРЬМУ

- Что произошло?

- В аэропорту Хельсинки при прохождении паспортного контроля нам сказали, что Миру задерживают. Пограничники пояснили, что в системе на нее стоит какой-то «ордер» [судебный приказ]. Якобы есть запрос от США на ее экстрадицию. Хотя до этого мы были в Финляндии в апреле. А в августе отдыхали в Латвии. И никаких проблем не возникало. Но сейчас меня увели в другое помещение. Потом сказали, что Миру забрала полиция. Больше я ее не видела. Сначала нам сообщили, что этот ордер поступил от Евросоюза. Но она ничего не нарушала в ЕС. Позже нам сказали, что все-таки запрос пришел из США.

- А вы связывались с нашими дипломатами?

- Конечно, я вернулась в Санкт-Петербург и сразу написала в наше консульство в Финляндии. Там сказали, что в курсе и держат ситуацию на контроле. Им [нашим дипломатам] говорят, что условия в изоляторе прекрасные. Что там есть кофеварка и кормят хорошо. Но это вранье - кормят ужасно. Моя дочь сильно похудела. При этом в камере очень холодно, а у Миры слабое здоровье. Необходимых лекарств ей не выдают. К тому же изолятор мужской.

- А чего же в женский не отправили?

- Он очень далеко от Хельсинки. Примерно в 200 километрах. Вообще в изоляторе больше трех суток не держат. Но тут случай особый - финны сами не знают, за что ее посадили. Все ждут документов из США. Конечно, пока идет следствие, она могла бы жить в отеле [под подпиской о невыезде]. Но суд принял решение оставить ее под стражей. Второго января состоится повторное заседание, в результате которого ее либо освободят, либо до конца месяца передадут США.

- А сама Мира вам что-то говорила? У нее есть догадки, за что ее могли посадить?

- Она ничего не знает. Плачет и все. Ей всего лишь 30 лет. Она в жизни ничего противозаконного не совершала. Мне не выдали никаких документов - просто забрали дочь и все.

ДЕВУШКА УЧИЛАСЬ В США

- И всё-таки?

- Мира проходила обучение в лингвистическом университете в Вашингтоне, там вышла замуж. И в 2016 году вернулась в Россию. Никаких проблем с законом у нее никогда не было. Был лишь один эпизод с криминальной подоплекой. И то, она проходила там, как свидетель.

- Что это был за инцидент?

- Перед отъездом в Россию она переезжала в Вашингтон к мужу. И попросила одного знакомого перевезти вещи и собаку. За деньги. У парня в итоге обнаружили наркотики. Но Мира ничего об этом не знала - полицейские взяли у нее свидетельские показания и отпустили. После этого она благополучно вернулась домой, а затем, как я уже говорила, многократно ездила в Европу.

В 2017 году, когда она хотела снова улететь в США в командировку, ее принял лично консул. И речи о каком-то ордере [по которому её сейчас задержали] не было. Он лишь сказал, что она сможет поехать в Америку через год, так как у нее было нарушение визового режима. Это произошло из-за того случая с наркотиками - пока разбирались, прошла неделя, и она улетела в Россию, когда виза уже была просрочена… То есть получается, что любого гражданина России можно задержать где угодно, даже если он всего лишь свидетель криминальной ситуации?

АДВОКАТ: НЕЛЬЗЯ, ЧТОБЫ МИРА ПОПАЛА В РУКИ АМЕРИКАНЦЕВ

- Не даром Джулиан Ассанж так не хотел, чтобы его экстрадировали за океан. Он понимал, что там его ждут нечеловеческие условия и пытки. Шансов выйти на свободу в США у него практически нет, - прокомментировал «КП» адвокат Александр Трещев. - Финляндия часто идет на поводу у США. А российских заключённых финны притесняют нещадно. И если эту девушку сейчас экстрадируют в Соединенные Штаты, ситуация станет гораздо сложнее. Ее надо спасать сейчас. И заниматься этим должно консульство. Наши дипломаты должны доказывать ее невиновность, необоснованность обвинений и недостаточность доказательств. Да, у США и Финляндии есть международный договор по взаимопомощи в рамках уголовных дел. Но это не значит, что экстрадиция состоится на 100%. Я знаю множество случаев, когда людей не передавали, посчитав, что их вина не доказана, и есть риск, что в стране, куда их передадут, они будут обвинены за то, чего не совершали.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Это далеко не первый случай задержания россиян за границей по абсурдным обвинениям с подачи Штатов. Так, летом 2014 года на Мальдивах был схвачен Роман Селезнев и эксрадирован в США по делу о хакерских атаках. Получил больше 20 лет тюрьмы.

В июле 2017 года в Греции арестовали россиянина Александра Винника по обвинению в махинациях с криптовалютой. Винник до сих пор в заключении в Греции, но США всё это время добиваются его экстрадиции.

Наконец, 15 июля 2018 году по подозрению в «антиамериканском заговоре» и «незаконном лоббизме» в США была арестована политактивистка Мария Бутина. Девушка до сих пор в тюрьме.

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