2019-06-27T02:28:03+03:00
В мире

Сенат США отклонил проект о выделении 4,5 млрд на решение на границе с Мексикой

Новая версия законопроекта вновь будет рассмотрена в палате представителей
Григорий ЛЕОРДА
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Сенат США отправил документ на пересмотр.Сенат США отправил документ на пересмотр.Фото: REUTERS
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Патата представителей США согласовала законопроект на выделение 4,5 миллиардов долларов на решение проблем на границе с Мексикой. Однако Сенат страны отклонил его и внес ряд поправок. теперь документ будет вновь пересмотрен.

Закон об охране границы, в частности, предполагает пересмотр стандартов для центров содержания нелегальных иммигрантов.

Тема стала актуальной в Америке после скандала в связи с тяжелой санитарной ситуацией в лагере содержания мигрантов в города Клинт в Техасе. Как выяснилось, несколько сотен человек не имели доступ к мылу и чистой воде. Кроме того, отсутствовал душ. На этом фоне исполняющий обязанности главы Таможенно-пограничной службы США [CBP] Джон Сандерс объявил о скорой своей отставке. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что "очень обеспокоен" условиями содержания мигрантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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