Президент Америки выразил обеспокоенность условиями содержания мигрантов

СЕГОДНЯ 02:13 2019-06-26T02:14:27+03:00

Трамп отметил, что ситуация стала лучше по сравнению с временем президентства Барака Обамы

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Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что "очень обеспокоен" условиями содержания мигрантов. Речь идет о действующих временных центрах размещения.

Трамп подчеркнул, что при прошлом президенте [пост занимал Барак Обама] дела в этой сфере обстояли еще хуже. Попутно американский лидер обвинил демократов в неготовности провести законопроект о дополнительном финансировании пограничной охраны, пишет РИА "Новости".

Тема стала актуальной в Америке после скандала в связи с тяжелой санитарной ситуацией в лагере содержания мигрантов в города Клинт в Техасе. Как выяснилось, несколько сотен человек не имели доступ к мылу и чистой воде. Кроме того, отсутствовал душ. На этом фоне исполняющий обязанности главы Таможенно-пограничной службы США [CBP] Джон Сандерс объявил о скорой своей отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU