Президент Америки выразил обеспокоенность условиями содержания мигрантов
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что "очень обеспокоен" условиями содержания мигрантов. Речь идет о действующих временных центрах размещения.
Трамп подчеркнул, что при прошлом президенте [пост занимал Барак Обама] дела в этой сфере обстояли еще хуже. Попутно американский лидер обвинил демократов в неготовности провести законопроект о дополнительном финансировании пограничной охраны, пишет РИА "Новости".
Тема стала актуальной в Америке после скандала в связи с тяжелой санитарной ситуацией в лагере содержания мигрантов в города Клинт в Техасе. Как выяснилось, несколько сотен человек не имели доступ к мылу и чистой воде. Кроме того, отсутствовал душ. На этом фоне исполняющий обязанности главы Таможенно-пограничной службы США [CBP] Джон Сандерс объявил о скорой своей отставке.
ИСТОЧНИК KP.RU