В России создают плавающий танк на базе самоходки "Спрут"

СЕГОДНЯ 04:08 2019-06-27T04:08:19+03:00

Об этом на форуме Армия-2019 сообщил главный конструктор

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В России идет разработка нового легкого плавающего танка на базе авиадесантной самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1". О подробностях создания рассказал главный конструктор АО "СКБМ" Сергей Абдулов.

"Ведутся работы по созданию на базе "Спрут-СДМ1" легкого не авиадесантируемого, но плавающего танка. Новая машина получит по сравнению со "Спрутом" усиленную защиту и иную ходовую часть - будет использована торсионная подвеска от БМП-3, являющаяся более надежной и менее прихотливой, чем гидропневматическая у "Спрута", - приводит слова Абдулова ТАСС.

Конструктор отметил, что при всех изменениях "оружие на машине останется прежним". Название нового танка Абдулов уточнять не стал.

Сайт kp.ru писал о колесном легком плавающем танке на унифицированной платформе «Бумеранг», разрабатываемый в России. По мнению военного эксперта, если эта боевая машина получит 125-миллиметровое орудие от самоходной противотанковой пушки «Спрут-СДМ, то она не будет иметь аналогов в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU