Главы ДНР и ЛНР договорились в Минске отпустить четырех пленных

СЕГОДНЯ 14:30 2019-06-27T14:31:06+03:00

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Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник пришли к соглашению отпустить четырех пленных. Это решение они приняли на встрече с председателем политсовета украинской партии “Оппозиционная платформа - За жизнь” Виктором Медведчуком, которая прошла сегодня, 27 июня в Минске.

- Надеемся, что освобождение четырех лиц позволит стимулировать Украину и перейти к обмену всех установленных на всех установленных. Это целесообразно, - цитирует Дениса Пушилина ТАСС.

Удерживаемых людей отпустят уже в эту пятницу, 28 июня. Передача состоится в Минске. Отмечается, что с предложением отпустить Виктор Медведчук.

Напомним, что вопрос с обменом пленными для обеих сторон достаточно болезненный. Ранее «КП» писала о том, что Киев не хочет напрямую разговаривать с ДНР, а те в свою очередь не доверяют властям Украины. При этом сторона непризнанной республики готова обменять «всех на всех».

ИСТОЧНИК KP.RU