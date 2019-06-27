Евросоюз продлил экономические санкции против России
Совет Европейского союза продлил экономические санкции против России. Ограничительные меры будут действовать до 31 января 2020 года.
Решение было принято после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон 20 июня проинформировали своих коллег о ситуации с выполнением Минских договоренностей.
"ЕС призвал к срочному возобновлению переговорных усилий в целях осуществления Минских соглашений и мер, направленных на восстановление доверия между сторонами", - сообщается на сайте союза.
В контексте сказанного главы стран-членов объединения единогласно согласились сохранить антироссийские санкции. Совет оформил решение в письменном виде в четверг, 27 июня. Санкции нацелены на финансовый, энергетический и оборонный сектора нашей страны. Также затрагиваются поставки товаров двойного назначения.
Сайт kp.ru писал, что в ФРГ снятие ограничительных мер считают возможным лишь в случае достижения прогресса по урегулированию конфликта в Донбассе.
ИСТОЧНИК KP.RU