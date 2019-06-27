Евросоюз продлил экономические санкции против России

СЕГОДНЯ 16:42 2019-06-27T16:42:02+03:00

Ограничительные меры будут действовать до 31 января 2020 года

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Совет Европейского союза продлил экономические санкции против России. Ограничительные меры будут действовать до 31 января 2020 года.

Решение было принято после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон 20 июня проинформировали своих коллег о ситуации с выполнением Минских договоренностей.

"ЕС призвал к срочному возобновлению переговорных усилий в целях осуществления Минских соглашений и мер, направленных на восстановление доверия между сторонами", - сообщается на сайте союза.

В контексте сказанного главы стран-членов объединения единогласно согласились сохранить антироссийские санкции. Совет оформил решение в письменном виде в четверг, 27 июня. Санкции нацелены на финансовый, энергетический и оборонный сектора нашей страны. Также затрагиваются поставки товаров двойного назначения.

Сайт kp.ru писал, что в ФРГ снятие ограничительных мер считают возможным лишь в случае достижения прогресса по урегулированию конфликта в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU