Меркель заявила, что санкции против России могут быть сняты только при прогрессе в Минских соглашениях

18 Июнь 22:59 2019-06-18T22:59:43+03:00

По словам канцлера ФРГ, в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским они уделили внимание конфликту в Донбассе

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским назвала условия снятия санкций против России. По ее словам, санкции могут быть сняты только в случае прогрессе в Минских соглашениях.

"Пока не будет достигнут прогресс, не могут быть сняты санкции", – сказала Меркель.

Она отметила, что в ходе встречи с Зеленским они рассмотрели "восстановление украинского суверенитета", а также обсудили конфликт в Донбассе.

Напомним, санкции западными странами были приняты в отношении России после возвращения Крыма. Европа и США обвинил Москву во вмешательстве в внутренние дла Украины. После этого Россия ввела ответные меры и взяла курс на импортозамещение. Москва не раз заявляла, что разговаривать на языке санкций не является продуктивным способом.

Встреча Меркель и Зеленского состоялась в Берлине во вторник, 18 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU