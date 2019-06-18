2019-06-18T22:59:43+03:00
В мире

Меркель заявила, что санкции против России могут быть сняты только при прогрессе в Минских соглашениях

По словам канцлера ФРГ, в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским они уделили внимание конфликту в Донбассе
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Канцлер ФРГ Ангела МеркельКанцлер ФРГ Ангела МеркельФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским назвала условия снятия санкций против России. По ее словам, санкции могут быть сняты только в случае прогрессе в Минских соглашениях.

"Пока не будет достигнут прогресс, не могут быть сняты санкции", – сказала Меркель.

Она отметила, что в ходе встречи с Зеленским они рассмотрели "восстановление украинского суверенитета", а также обсудили конфликт в Донбассе.

Напомним, санкции западными странами были приняты в отношении России после возвращения Крыма. Европа и США обвинил Москву во вмешательстве в внутренние дла Украины. После этого Россия ввела ответные меры и взяла курс на импортозамещение. Москва не раз заявляла, что разговаривать на языке санкций не является продуктивным способом.

Встреча Меркель и Зеленского состоялась в Берлине во вторник, 18 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Госдума внесла изменения в бюджет на 2019 год
В Польше пьяный мужчина прокатился по центру города на советском танке
В Италии скончалась старейшая жительница Европы
В Подмосковье произошла авария с участием 11 машин
В Думе обсудят законопроект о бесплатном пользовании парковкой первые 10 минут
Правительство разъяснило рост цен на бензин
Трамп назначил нового и.о. главы Пентагона
В партии Зеленского "Слуга народа" рассказали, как хотят вернуть Донбасс
В сети восхитились красотой россиянок на Севастопольском балу
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключить альтернативный контракт вместо транзитного
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко распорядился проверить влияние промышленности на здоровье жителей Волхова
Авиакомпания опровергла жесткую посадку самолета, в котором летел Киркоров
Росстат: производители бензина в мае подняли цены на 17,5%
Украина может частично отменить блокаду Донбасса
Зеленский объяснил, почему не помог Меркель во время ее недомогания