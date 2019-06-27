Иран пообещал не создавать ядерное оружие даже в случае разрыва СВПД

СЕГОДНЯ 21:56 2019-06-27T21:56:38+03:00

Тегеран не будет создавать ядерное оружие даже в случае развала Совместного всеобъемлющего плана действий Фото: REUTERS

При этом отказываться от обогащения урана в научных целях в Тегеране не намерены

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Иран не планирует создавать ядерное оружие даже в том случае, если Совместный всеобъемлющий план действий по ядерной сделке (СВПД) исчерпает себя. Такое обещание дал постоянный представитель республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

"Ядерное оружие - последнее, чего хочет Иран. Мы не считаем ядерное оружие чем-то полезным", - сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что отказываться от обогащения урана полностью в Тегеране не намерены. Процесс будет продолжаться в рамках научной деятельности. Соединенные Штаты уже пригрозили введением новых санкций в случае продолжения такой политики, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что американцы выступают категорически против работы иранцев с обогащенным ураном, обмена его на урановую руду и расширения АЭС "Бушер". В Вашингтоне считают, что Тегеран уже превысил свой лимит в данной сфере.

ИСТОЧНИК KP.RU