Путин прокомментировал итоги саммита G20 в Осаке
Президент России Владимир Путин доволен результатами саммита "Большой двадцатки", хотя ожидания были скептическими. Об этом он сообщил в субботу в ходе итоговой пресс-конференции.
"Нет никаких прорывных решений - это правда, но тем не менее, например, подтверждено стремление всех участников форума работать дальше над совершенствованием мировой торговой системы, в том числе - работать над реформированием ВТО", - заявил глава российского государства.
Путин также добавил, что «в целом форум "двадцатки" подтвердил свою востребованность».
Сайт kp.ru писал, что 28-29 июня в японской Осаке проходил саммит "Большой двадцатки". в ходе его работы президент России Владимир Путин примет участие в четырех рабочих заседаниях. Также глава российского государства на полях саммита провел ряд двусторонних переговоров.
Путин проводит итоговую пресс-конференцию на G20.
ИСТОЧНИК KP.RU