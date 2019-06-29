Путин прокомментировал итоги саммита G20 в Осаке

СЕГОДНЯ 10:38 2019-06-29T10:38:56+03:00

Президент России отметил, что прорывных решений нет, но форум "двадцатки" подтвердил свою востребованность [видео]

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Президент России Владимир Путин доволен результатами саммита "Большой двадцатки", хотя ожидания были скептическими. Об этом он сообщил в субботу в ходе итоговой пресс-конференции.

"Нет никаких прорывных решений - это правда, но тем не менее, например, подтверждено стремление всех участников форума работать дальше над совершенствованием мировой торговой системы, в том числе - работать над реформированием ВТО", - заявил глава российского государства.

Путин также добавил, что «в целом форум "двадцатки" подтвердил свою востребованность».

Сайт kp.ru писал, что 28-29 июня в японской Осаке проходил саммит "Большой двадцатки". в ходе его работы президент России Владимир Путин примет участие в четырех рабочих заседаниях. Также глава российского государства на полях саммита провел ряд двусторонних переговоров.

Путин проводит итоговую пресс-конференцию на G20.

ИСТОЧНИК KP.RU