2019-06-28T19:14:20+03:00
Политика

Путин изложил Трампу позицию России по ситуации с украинскими моряками

Тема была затронута на встрече лидеров на полях саммита G20 в Осаке
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Встреча Путин и Трампа прошла на полях саммита G20 в ОсакеВстреча Путин и Трампа прошла на полях саммита G20 в ОсакеФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп поднял тему освобождения украинских моряков во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке. Речь шла о членах экипажей трех судов, задержанных в Черном море за нарушение границы РФ.

"Эта тема затрагивалась, она ставилась президентом Трампом. Президент Путин дал необходимые разъяснения", - сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, в целом в переговорах наблюдался "конструктивный подход" президента США и его желание выправить "плачевное" положение дел в сфере торгово-экономического сотрудничества между странами. Также с обеих стороны прозвучала готовность начать переговоры по контролю над вооружениями.

"В целом мы констатируем намерение продолжать диалог на высшем уровне", - цитирует ТАСС Пескова.

Сайт kp.ru писал, что Путин и Трамп встретились в Японии в пятницу, 28 июня. Обсуждалась как международная повестка, так и двусторонние вопросы.

В Осаке началась встреча Путина и Трампа.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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