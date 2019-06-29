Трамп: прямых улик причастности принца Мухаммеда к убийству Джамаля Хашкаджи нет

СЕГОДНЯ 11:09 2019-06-29T11:09:16+03:00

Президент США отметил, что в Саудовской Аравии к суду за убийство привлечены 13 человек

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что прямых улик причастности наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана к убийству журналиста Джамаля Хашукджи нет. Об этом он заявил в субботу на итоговой пресс-конференции саммита G20 в Осаке.

"Никто пока не показал пальцем на будущего короля Саудовской Аравии", - сказал он.Трамп напомнил, что в Саудовской Аравии к суду за убийство привлечены 13 человек.

Ранее спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Каламар, как писал сайт kp.ru, заявил, что улики по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи указывают на вину Саудовской Аравии. Возможным заказчиком назван наследный принц Мухаммад бин Салман, которого Хашукджи критиковал в своих публикациях.

Напомним, 2 октября 2018 года 59-летний эмигрант-оппозиционер Джамаль Хашукджи пришёл за справкой в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Однако из здания он уже не вышел. Считается, что саудовские чиновники сначала стали пытать его, пытаясь выведать некую информацию, а потом убили и уничтожили тело.

ИСТОЧНИК KP.RU